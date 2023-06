Upozorenje zbog obilnih padavina u srijedu i u četvrtak: Moguće BUJICE, urbane POPLAVE , kao i pojava KLIZIŠTA

U četvrtak i petak, 15. i 16. juna, očekuju se obilne padavine u Republici Srpskoj, što će uzrokovati znatan porast vodostaja u slivu rijeke Bosne i u gornjem i srednjem dijelu sliva rijeke Drine, upozorili su iz "Voda Srpske".

Najveća količina padavina tokom ova dva dana očekuje se u Hercegovini, od 80 do 120, a lokalno i do 150 litara po metru kvadratnom.

Pozivajući se na najavu iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u saopštenju je navedeno da se u Sarajevsko-romanijskoj regiji i gornjem Podrinju očekuje od 50 do 90, a u široj regiji Doboja i do Semberije od 20 do 40 litara po metru kvadratnom.

U sjeverozapadnom dijelu Republike Srpske očekuju se manje količine padavina.

"S obzirom na to da je zbog čestih i obilnih padavina u prethodnom periodu tlo prezasićeno vlagom, prognozirana količina padavina u narednim danima dovešće do porasta vodostaja i može da prouzrokuje izlivanje bujičnih vodotoka, kao i probleme sa oborinskim vodama, pojavu urbanih poplava i klizišta, saopšteno je iz "Voda Srpske".

Zbog najavljenih obilnih padavina, iz "Voda Srpske" pozivaju stanovništvo, institucije i privredne subjekte da preduzmu sve neophodne preventivne mjere zaštite od mogućeg izlivanja bujičnih vodotoka.

Civilna zaštita: Moguć porast vodostaja Save u Semberiji, opasnost od bujičnih poplava

Vodostaj rijeke Save na području Semberije je u blagom porastu, ali se u narednim danima može očekivati veći rast nivoa ove rijeke, navodi se izvještaju Republičke uprave civilne zaštite.

Izmjerena vrijednost na vodomjernoj stanici Jamena iznosi 702 centimetra i ispod je redovne kote odbrana od poplava, a u protekla 24 časa u porastu je za 34 centimetara.

Vodostaj Drine na vodomjernoj stanici Radalj iznosi 229 centimetara. Redovna odbrana od poplava rijeke Drine na području Semberije, prema Glavnom operativnom planu odbrane od poplava, uvodi se kada vodostaj na vodomjernoj stanici Radalj dostigne kotu od 450 centimetara.

Zbog čestih i obilnih padavina u prethodnom periodu tlo je zasićeno vlagom, tako da i umjerena količina padavina u narednom periodu može izazvati pojavu bujičnih poplava, upozorili su iz Civilne zaštite.

