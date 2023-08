STIŽE NEVRIJEME SA JADRANA, MOGUĆA I POJAVA PIJAVICA: Region u crvenom - vojska u pripravnosti zbog oluje!

U noći između četvrtka i petka region očekuje olujno vrijeme, grmljavina i kiša, a zahlađenje sa pljuskovima očekuje se i u većem dijelu BiH.

Izvor: Instagram/Printsceen/192_rs

Hrvatski meteorolog Zoran Vakula kaže da se u noći sa četvrtka na petak i u subotu očekuje olujno vreme, grmljavina i kiša, zbog čega se očekuje pad temperatura u cijeloj zemlji.

"Najviša temperatura uglavnom će biti oko 10 stepeni niža od današnje. Istovremeno, kiše i grmljavine će biti već u petak uveče u pograničnom području sa Slovenijom, a potom i u istočnim predjelima. Ponegdje će skoro sigurno biti olujnog vremena, ne samo u petak već i u subotu“, rekao je on.

Takođe, Vakula je rekao da je danas i dalje suvo, mjestimično sunčano i vedro, ali pretežno oblačno uz mogućnost mjestimične kiše, čak i u vidu pljuskova sa grmljavinom. Najviša temperatura uglavnom će biti oko 10 stepeni niža od današnje. Na Jadranu će od juga biti nestabilno, umjereno i vrlo slabo, najkasnije u subotu na jugu, a ponegdje će biti i prolaznog vetra i tramontane, a moguća je i pojava pijavica. On je dodao da će u unutrašnjosti vjetar biti uglavnom slab do umjeren, a na Jadranu umjeren do jak sa udarima juga i juga i prije svega umjereno valovit.

Upozorenje za Banjaluku

Iz banjalučkog Odsjeka za poslove civilne zaštite i profesionalne teritorijalne vatrogasne jedinice pozvali su građane, privredna društva i druge subjekte da preduzmu mjere prevencije od olujnog nevremena, uklone pokretne stvari sa balkona i viših spratova - terasa, te obrate pažnju i na moguće lomove drveća i pada predmeta sa objekata.

Nakon upozorenja meteorologa na moguće lokalne nepogode, iz Odsjeka su pozvali stanovništvo, pravna i fizička lica da blagovremeno preduzmu sve mjere i radnje na zaštiti ljudi i materijalnih dobara, te da svoje aktivnosti na otvorenom prostoru prilagode najavama meteorologa.

Na sjeveru i sjeverzapadu Republike Srpske poslije podne se očekuju lokalne nepogode uz jače pljuskove sa grmljavinom, jakim do olujnim vjetrom, a ponegdje je moguća i pojava grada, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Očekuju se udari vjetra do 70 kilometara na čas ponegdje na sjeveru.

(Mondo)