logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Minić danas u zvaničnoj posjeti Banjaluci 1

Minić danas u zvaničnoj posjeti Banjaluci

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
1

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić razgovaraće u Banjaluci sa gradonačelnikom Draškom Stanivukovićem.

Savo Minić Izvor: Mondo - Slaven Petković

Tokom zvanične posjete Banjaluci, Minić će položiti vijence na spomen obilježju poginulim borcima Vojske Republike Srpske, na spomenik 12 beba, te će obići gradilište spomenika borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske 1991-1995. godina.

U 9.45 časova planirano je polaganje vijenca poginulim borcima VRS na groblju "Sveti Pantelija", a u 10.00 časova je polaganje vijnaca na spomenik 12 beba na Trgu srpskih junaka, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

Početak sastanka Minića i Stanivukovića zakazan je u 11.00 časova u Gradskoj upravi, a po njegovom okončanju predviđene su izjave.

U 12.15 časova Minić će obići gradilište spomenika borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske 1991-1995. godina. 

Podsjećamo, sastanak Minića i Stanivukovića dogovoren je ekspresno nakon međusobnih prozivki na društvenim mrežama.

(Srna/Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Banjaluka Savo Minić Draško Stanivuković

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Жаре

Отворите базен, људи шта вам је

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ