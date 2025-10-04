Minić danas u zvaničnoj posjeti Banjaluci

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić razgovaraće u Banjaluci sa gradonačelnikom Draškom Stanivukovićem.
Tokom zvanične posjete Banjaluci, Minić će položiti vijence na spomen obilježju poginulim borcima Vojske Republike Srpske, na spomenik 12 beba, te će obići gradilište spomenika borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske 1991-1995. godina.
U 9.45 časova planirano je polaganje vijenca poginulim borcima VRS na groblju "Sveti Pantelija", a u 10.00 časova je polaganje vijnaca na spomenik 12 beba na Trgu srpskih junaka, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.
Početak sastanka Minića i Stanivukovića zakazan je u 11.00 časova u Gradskoj upravi, a po njegovom okončanju predviđene su izjave.
U 12.15 časova Minić će obići gradilište spomenika borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske 1991-1995. godina.
Podsjećamo, sastanak Minića i Stanivukovića dogovoren je ekspresno nakon međusobnih prozivki na društvenim mrežama.
