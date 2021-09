(UŽIVO) DAN SRPSKOG JEDINSTVA: Svečanost u Beogradu završena uz veličanstveni vatromet, u gradu MASA naroda (FOTO/VIDEO)

19 : 29

Predsednik Srbije o tome zašto je izabran 15. septembar

Pred hiljadama okupljenih građana govorio je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić:

"Kralj Petar I je 1911. uručio 51 pukovsku zastavu svojoj vojsci, nijedna nije zarobljena, što je preseda u istoriji ratovanja, junaci koji su na današnju dan 1918. jurišajući ispod tih barjaka krenuli u proboj Solunskog fronta. Srpska trobojka bila je veća od života, jer ijjh je opominjala da sloboda Srbije nema cenu. Slava našim precima, junacima Kolubare, Cera, Kumanova. Srpska trobojka, crveno, plavo, bela bila je veća i važnija i preča od života jer ih je opominjala da sloboda Srbije nema ni cenu ni alternativu. Zato su barjaktari ginuli, ali su zastave preživele. Za njih, za sve one koji su zbog zastavedali živote, odbeležavamo ovaj praznik, praznik našeg identitieta. Datum koji smo izabrali je datum proboja Solunskog fronta. Tog 15. septermbra jedini plan je bila sloboda", rekao je predsednik Vučić.

Vučić je objasnio i zašto je Srbija izabrala 15. septembar za Dan srpskog jedinstva.

To je praznik našeg identiteta, onog u kojem se sjedinjuju jezik, kultura, tradicija, vera, ali i vrednosti na kojima počiva čitavo društvo, vrednosti koje jednu državu čine civilizovanom, uređenom, sposobnom da pamti, ali i da zna šta joj je i zašto činiti. Datum koji smo izabrali, 15. septembar, je datum proboja Solunskog fronta, onaj dan u kojem, zajedno, leže i naš bol i naša slava, koji čine prvi deo one Renanove definicije nacije, po kojoj je ona zasnovana na zajedničkoj patnji, slavi u prošlosti, i zajedničkom planu za budućnost. Tog 15. septembra jedini plan je bila sloboda, ka kojoj su srpske trupe jurnule uz čuvenu naredbu Živojina Mišića: "U smrt, samo ne stajte! Napred, u otadžbinu!" Taj dan je bio prvi u nizu istih takvih plebiscita, na kojima smo, bez obzira na krvavu cenu, birali, nanovo i nanovo, Srbiju i njenu slobodu. I danas je, baš zato, važno, da slaveći sve žrtve, svaku kap krvi koju su prolili, svaku kost koju su posejali, na još jednom plebiscitu usvojimo svoj novi plan za budućnost. Onu u kojoj ćemo stajati pod istom zastavom, znajući da je ona zastava slobode, i zastava mira, a pogotovo zastava budućnosti. Zastava našeg jedinstva u nameri da sačuvamo identitet i pravo da budemo to što jesmo, jedan te isti narod, koji ne želi da bilo šta od bilo koga uzme, da bilo koga ugrozi, nego samo da za sebe izdejstvuje isto ono pravo koje priznaje drugima. Pravo na ime, na istoriju, kulturu, jezik, veru, tradiciju i, samim tim, postojanje", rekao je Vučić.

Izvor: rts/printscreen