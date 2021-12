Novi Sad: Poznati jutjuber prijeti da će se ubiti - viče i dobacuje sa terase (VIDEO)

Drama traje već nekoliko sati.

Izvor: Adriamedia.tv/Printscreen/Instagram/192_rs/screenshot

Kako prenosi "192.rs" jutjuber D. Đ. se zabarikadirao u stan i već satima prijeti da će da digne ruku na sebe. On je u toku intervenije policije puštao uživo klip na svom TikTok profilu i Instagram nalogu na kom ima oko 40.000 pratilaca.

Prema nezvaničnim informacijama, prijeti da će ubiti i sve koji mu se približe. On se nalazi se u stanu na drugom spratu u Ulici cara Dušana i tek povremeno se pojavi na zastakljenoj terasi i igra go do pojasa.

Kako prenose mediji, on navodno snima sve, a može se čuti i kako pjeva i viče, pa čak i dobacuje vatrogascima da neće biti požara.

Pogledajte:

(MONDO)