Objavljena lista: Loto brojevi koji se najčešće izvlače

Na osnovu statističkih podataka objavljeno koji loto brojevi se najčešće izvlače.

Izvor: TV Prva screenshot

Loto igrači se često pitaju koju kombinaciju brojeva da odigraju, a nerijetko žele da znaju i koji su to brojevi koji se najčešće izvlače. Na sajtu Lotostatistika.rs, navedeno je koji brojevi su od početka ove igre u Srbiji najučestaliji, tj. koji su najviše izvlačeni iz čuvenog bubnja.

Tako je najčešće izvlačen broj 8, koji je izvučen čak 511 puta. Za njim ide broj 21, koji je izvučen 504 puta do sada, zatim broj 23, koji je izvučen 501 put, pa broj 22 – 488 puta. Zatim slijedi broj 35, koji je izvučen 486 puta, a zatim broj 9, koji je izvuče 484 puta. Na sedmom mjestu najčešće izvlačenih brojeva je broj 34, koji je izvučen 481 put. Lista ide sve do broja 20, koji je najređe izvlačen, do sada "samo“ 422 puta.

Što se kombinacija parnih i neparnih brojeva tiče, najčešća je bila kombinacija – četiri neparna i tri parna broja. Za razliku od toga najređe je izvlačena kombinacija u kojoj su svi brojevi bili parni.

Ova statistika možda bude od koristi mnogima koji igraju loto. Većina ima listu "svojih" brojeva koje najčešće igra, ali ima i onih koji bi da oprobaju sreću i na osnovu proračuna.

Izvor: Lotostatistika.rs

(MONDO)