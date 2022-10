Predsjednički izbori u Sloveniji: Anže Logar vodi ispred Nataše Pirc Musar

Na izborima za predsjednika Slovenije, na osnovu prebrojanih skoro 50 odsto glasova, vodi kandidat Slovenačke demokratske stranke Anže Logar sa osvojenih 33,84 odsto glasova, dok je druga nezavisni kandidat Nataša Pirc Musar sa osvojenih 26,9 odsto glasova.

Izvor: Anadolija/Aleš Beno

Ako se ovaj rezultat zadrži do kraja, Logar i Musarova će se takmičiti u drugom krugu predsjedničkih izbora.

Građani su predsjednika birali među sedam kandidata, a ankete su prednost davale Logaru, koji je nekadašnji ministar spoljnih poslova.

Pravo glasa na izborima imalo je 1.694.429 birača, od kojih 107.107 ima stalno prebivalište u inostranstvu.

Ako se bude išlo u drugi krug predsjedničkih izbora, on će biti održan 13. novembra.

Sadašnjem predsjedniku Borutu Pahoru u decembru ističe drugi mandat na dužnosti predsjednika i više se po Ustavu ne može kandidovati.

Pobjednik će biti peti po redu predsjednik Slovenije.

Do sada su funkciju predsjednika obavljali Milan Kučan (dva mandata) od 1992 do 2002. godine, Janez Drnovšek od 2002. do 2007. godine, Danilo Turk od 2007. do 2012. godine i Borut Pahor (dva mandata) od 2012. do 2022. godine.