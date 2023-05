Završen skup "Srbija nade" u Beogradu

20 : 33

"Ovaj skup nije ni protiv koga, hvala vam svima"

"Za mene je od posebnog značaja da kažem veliko hvala svima sa kojima sam i u političkoj partiji sve ove godine sarađivao i da im kažem 'hvala' zbog toga što nikad nisu dozvolili da mi mrzimo. Ne postoji ništa gore od mržnje. Ovaj veličanstveni skup nije ni protiv koga, nijedno ime nismo pomenuli, skupljamo se zbog ljubavi, ljubavi prema Srbiji, prema otadžbini, a drugu nemamo. I da zahvalim vama koji ste došli iz Republike Srpske, Crne Gore, Severne Makedonije, Hrvatske, što toliko volite svoju Srbiju. Iako živimo u odvojenim državama, Srbija je uvek vaša majka i uvek će to biti, a naš je posao da nikad ne zaboravimo da smo jedan narod i da to niko neće moći da promeni"

"Hvala vam što ste došli, saslušali me, hvala vam za ljubav. Nastavite da pobeđujete zbog ljubavi Srbije, zbog budućnosti Srbije, a znaćemo da napravimo najbolji ambijent za našu decu i da sačuvamo našu Srbiju. Beskrajno vam hvala i ne mogu da vam opišem koliko vas volim, jer nema reči kojima bih to rekao. Ne umem to da iskažem. Želim vam srećan povratak kućima, da li živite na Savskom vencu, Bosilegradu, Subotici...."

Izvor: Pink TV