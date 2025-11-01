Dan žalosti u Srbiji: Godišnjica tragedije u Novom Sadu, predsednik Vučić prisustvovao službi u Hramu Svetog Save

Patrijarh Porfirije je u Hramu Svetog Save na Vračaru služio parastos stradalima na Železničkoj stanici u Novom Sadu. Predsednik Vučić prisustvovao je službi u Hramu.

Vlada Srbije donela je Odluku kojom se 1. novembar proglašava Danom žalostipovodom godišnjice smrti i stradanja građana zbog urušavanja konstrukcije Železničke stanice u Novim Sadu.

"Zakonom o obeležavanju dana žalosti na teritoriji Republike Srbije uređuju se uslovi i način obeležavanja dana žalosti na teritoriji Republike Srbije, obaveze državnih organa i organizacija, organa teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javnih ustanova i javnih preduzeća koje oni osnivaju, organizacija kojima je zakonom povereno vršenje poslova državne uprave kao upravnih ovlašćenja, obaveze drugih pravnih i fizičkih lica, kao i sankcije za nepoštovanje utvrđenih obaveza u pogledu obeležavanja dana žalosti", navodi se u Odluci Vlade.

Koja pravila važe:

Radiodifuzne organizacije za informisanje javnosti na teritoriji Republike Srbije, dužne su da u svojim programima, uključujući i emisije namenjene inostranstvu, na dan proglašenja Dana žalosti;

Emituju odluku o proglašenju Dana žalosti i o programu njegovog obeležavanja koju donosi nadležni organ Republike Srbije ili telo koje on odredi;

Obaveste javnost o skupovima sećanja koje povodom Dana žalosti organizuju nadležni organi Republike Srbije ili tela koja ona odrede;

Umesto humorističkih, zabavnih, folklornih i drugih emisija sa zabavnom i narodnom muzikom, emituju muziku i emisije prikladne danu žalosti;

Usklade detaljnu programsku šemu u vreme Dana žalosti.

Kazne za nepoštovanje odredbi

Za kršenje navedenog zakona predviđena je kazna od 50.000 do 200.000 dinara za pravna lica, odnosno od 2.000 do 10.000 dinara za fizička lica.

Patrijarh služio parastos stradalima

Patrijarh Porfirije u Hramu Svetog Save na Vračaru služio parastos postradalima na Železničkoj stanici u Novom Sadu, a parastos stradalima služen i u Sabornom hramu u Novom Sadu.

Patrijarh Porfirije je poželeo svima, duhovnoj deci Svetog Save, mir.

"Mir najpre u svakome od nas, a onda i mir među nama. Da nam da spoznaju da smo jedni drugima potrebni. Da nam da osećanje da smo jedno, pošto samo tako ćemo čuvati i nositi u sebi blagoslov Svetoga Save. I iznad svega, neka vam Gospod da spoznaju, snagu i odlučnost, da svako od nas bude bolji. Što bolji od sebe, da bi nam svima zajedno bilo bolje. Zato što nam bolje može biti samo kada svako od nas lično živi u skladu sa zakonima Božjim", rekao je patrijarh.

Poželeo je da Gospod upokoji duše stradalih, čija su imena pomenuta na službi.

"Neka im podari život večni. Večni im pomen, Bog da im dušu oprosti", rekao je poglavar srpske crkve.

U saopštenju SPC poziva verni narod da uzme učešće u molitvi, kako je navedeno, u nadi za vaskrsenje i život večni.

Eparhija bačka najavila je da će liturgiju i parastos postradalima i svim upokojenim pravoslavnim hrišćanima služiti u Sabornom hramu u Novom Sadu u 8.00 časova, odnosno u nastavku jutrenja.

Eparhija je u saopštenju pozvala vernike da dođu u Saborni hram i uzmu učešća u svetoj liturgiji i molitvi za, kako je navedeno, sve upokojene sa nadom na život večni.

Podseća se da su danas i Mitrovske zadušnice, dan posvećen molitvama za umrle srodnike i prijatelje, koje se uvek obeležavaju u subotu uoči praznika Svetog Dimitrija - Mitrovdana koji se slavi 8. novembra.

Predsednik Vučić prisustvovao službi u Hramu Svetog Save

Predsednik Srbije prisustvovao je danas u Hramu Svetog Save parastosu stradalima u padu nastrešnice u Novom Sadu.

Parastosu, koji se služi i za sve preminula pravoslavne hrišćane povodom zadušnica, prisustvovali su i zvaničnici Srbije i Republike Srpske, među kojima su i premijer Srbije Đuro Macut i predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, kao i veliki broj građana.

U obraćanju građanima u petak, Vučić je izjavio da će danas, na godišnjicu pada nadstrešnice u Novom Sadu, otići u crkvu i zapaliti sveću za svakog od 16 nastradalih u toj tragediji i pozvao sve ljude da to isto učine, kao i da iskažu poštovanje prema njima i jedni prema drugima, i da dan protekne mirno.

