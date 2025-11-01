logo
Dan žalosti u Srbiji: Godišnjica tragedije u Novom Sadu, patrijarh služi parastos stradalima na Željezničkoj stanici

Dan žalosti u Srbiji: Godišnjica tragedije u Novom Sadu, patrijarh služi parastos stradalima na Željezničkoj stanici

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Patrijarh Porfirije danas će u Hramu Svetog Save na Vračaru služiti parastos postradalima na Željezničkoj stanici u Novom Sadu, a parastos stradalima biće služen i u Sabornom hramu u Novom Sadu.

Dan žalosti u Srbiji Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Vlada Srbije donijela je Odluku kojom se 1. novembar proglašava Danom žalostipovodom godišnjice smrti i stradanja građana zbog urušavanja konstrukcije Željezničke stanice u Novim Sadu.

"Zakonom o obilježavanju dana žalosti na teritoriji Republike Srbije uređuju se uslovi i način obilježavanja dana žalosti na teritoriji Republike Srbije, obaveze državnih organa i organizacija, organa teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javnih ustanova i javnih preduzeća koje oni osnivaju, organizacija kojima je zakonom povjereno vršenje poslova državne uprave kao upravnih ovlašćenja, obaveze drugih pravnih i fizičkih lica, kao i sankcije za nepoštovanje utvrđenih obaveza u pogledu obilježavanja dana žalosti", navodi se u Odluci Vlade.

Podsjećamo, Dan žalosti proglašen je i u Republici Srpskoj, a na svim institucijama zastave će biti istaknute na pola koplja u znak saosjećanja sa građanima Novog Sada i Srbije.

Patrijarh danas služi parastos stradalima

Patrijarh Porfirije danas će u Hramu Svetog Save na Vračaru služiti parastos postradalima na Željezničkoj stanici u Novom Sadu, a parastos stradalima biće služen i u Sabornom hramu u Novom Sadu.

Patrijarh će u 11.00 časova služiti godišnji parastos stradalima u tragičnoj nesreći na Željezničkoj stanici u Novom Sadu, ali i svima od vijeka preminulim pravoslavnim hrišćanima, jer su zadušnice, najavila je SPC.

U saopštenju SPC poziva vijerni narod da uzme učešće u molitvi, kako je navedeno, u nadi za vaskrsenje i život vječni.
Eparhija bačka najavila je da će liturgiju i parastos postradalima i svim upokojenim pravoslavnim hrišćanima služiti u Sabornom hramu u Novom Sadu u 8.00 časova, odnosno u nastavku jutrenja.

Eparhija je u saopštenju pozvala vjernike da dođu u Saborni hram i uzmu učešća u svetoj liturgiji i molitvi za, kako je navedeno, sve upokojene sa nadom na život vječni.

Podsjeća se da su danas i Mitrovske zadušnice, dan posvećen molitvama za umrle srodnike i prijatelje, koje se uvijek obilježavaju u subotu uoči praznika Svetog Dimitrija - Mitrovdana koji se slavi 8. novembra.

(Kurir/MONDO)  

