Astrolog Veličković: Kome pare padaju s neba, a ko da se čuva retrogradnog Merkura

Astrolog Dušan Veličković iznio je sve prognoze za horoskop za oktobar i govorio je o uticaju retrogradnog Merkura.

Izvor: TV Prva/screenshot

Rretrogradni Merkur, pun Mjesec koji je prethodne noći bio u Ribama... Kako sve ovi položaji planeta i aspekti utiču na znakove Zodijaka, u gostovanju na TV Prva govorio je poznati astrolog Dušan Veličković.

Pa tako ako ste imali poteškoća da se probudite ili naprotiv, ili se osjećate kao da se niste naspavli, sve je to uticaj ovog punog Meseca u Ribama a koji je danas već zašao u Ovna, kaže Veličković.

"Bilo koja planeta kada uđe u znak Ovna to je kao kada gledate trku, pa se čuje pucanj koji označava start. Ovan govori kada treba nešto da započnemo, a to možemo već od danas. On je akcija."

A šta svaki horoskopski znak očekuje tokom ovog izazovnog perioda, u narednih mjesec dana, astrolog kaže:

Ovan

Ovnovi su vjerovatno jako zaljubljeni, pod uticajem Marsa u Vagi ili su zainteresovani za neki pravni spor ili hoće da se vjenčavaju. Sada im je idealan period za sklapanja braka i započinjanje nekog privatnog biznisa, papirologiju ipak odložite na mjesec dana.

Bik

Bikovima fenomenalan period za novac i neke novčane transakcije. I oni "kubure" sa ljubavlju.

Blizanci

Jako dobar period za pare, finansije. Kada je retogradni Merkur koji njima vlada, on će da im donese nešto što ranije nisu završili, da okončaju neke poslove a ne da kreću u nove. Obično imamo problema kada radimo nešto u pogrešno vrijeme.

Rak

Rakovi nešto mijenjaju, okonačavaju jedan ciklus i pripremaju teren za sljedeću godinu kada im se pali zeleno svjetlo i moći će da rade sve ono što su bezuspješno pokušavali, a nešto im je falilo.

Lav

Njima je ova godina "vrh vrhova". Oni su najsrećniji tokom ovog perioda, a koji traje do polovine iduće godine. Zaista fenomelan period da započnu novi posao, uplove u bračne vode...

Djevica

Njima dolazi jedan povoljan period za ljubav. Sve te planete su prošle kroz Djevicu da bi ušle u Vagu, ostavile su dobar uticaj.

Vaga

Do kraja godine jako dobar period za emotivnu stranu, početak nekih novih ljubavi. Sve kreativno što su naučili u septembru treba da pretoče u biznis u ovom periodu. Merkur će zahtijevati da pobijedite sebe i da dobro razmislite pre nego što delate

Škorpija

Jako dobar period za posao, za napredovanje, za neke građevinske radove... Pošto su se prilično umorile, u oktobru bi mogle da odu naneko putovanje, neki vikend...

Strijelac

Strijelčevima je bila godina za putovanja, preseljenja, komunikaciju sa strancima... Postoji mogućnost da od tih kontakata naprave svoj privatni biznis, da "naprave" veće prave od onih koje su do sada pravili.

Jarac

Jarčevima odličan period za ulazak u bračne vode. Ulaze u neke mirnije vode, ali što se posla tiče, mogli da naprave neki pogrešan potez. Savjetovao bi im da ne prave neke nagle zaokrete u karijeri, kontaktima da ne bi izazvali lošu sreću. Neka se malo primire.

Vodolija

Ova godina je bila puna uspona i padova i oni koji su ih prošli, u oktobru bi mogli da naprave jaklo dobar finjansijski uspjeh i dobiju pare o kojima nisu ni maštali. Moj savjet Vodolijama u oktobru - igrajte igre na sreću.

Ribe

Ove godine su imali više sreće nego ikada, posebno kada je riječ o finansijma. Možda su kupili stan i vrlo lako će to da otplate.

