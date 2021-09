Vage, srećan rođendan: Zvijezde vas vole, poslušajte savjete i bićete nagrađeni! Novac stiže, ali i velika ljubav 

Drage Vage, srećan rođendan! MONDO vam poklanja godišnji horoskop!

Sunce ulazi u vaš znak u istom trenutku kada na sjevernoj polulopti počinje jesen, a na južnoj proljeće. Od 22. septembra u 21 sat, Sunce će biti u vašem znaku.

Sve će da vam ide od ruke narednih godinu dana, a i ako nešto bude išlo teže, vi ćete sve da okrenete na šalu. To nije baš tako loše. Dajte svoj maksimum i bićete nagrađeni.

Posao

Pređite sa riječi na djela. Najbolje bi bilo kada biste se fokusirali, naročito u novembru, decembru i aprilu. Imaćete podršku saradnika. Kritike nadređenih ne treba da vas potresaju previše. Bilo bi dobro da budete kreativni do kraja godine, a od januara do maja možete da sarađujete sa ljudima koji nisu iz vašeg mjesta ili zemlje. To bi bilo najbolje za vas da biste brzo napredovali.

Ljubav

Što se ljubavi tiče, biće prilično napeto u oktobru. Tokom novembra bićete strastveniji nego inače. Potrudite se da u toku godine ne brzate sa zaključcima ako ste u vezi, nego se potrudite da ugodite voljenoj osobi. Ako ste slobodni, moguće je novo poznanstvo i neka čak ozbiljnija veza od maja sljedeće godine. Ne budite neodlučni da ne biste izgubili priliku da budete sa sobom koja vam baš odgovara.

Zdravlje

Bićete skloni gojenju cijele godine. Potrudite se da se bavite sportom i da budete aktivniji.

