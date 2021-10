Najgori vikend za ova tri znaka: Gomila stresa, samo bi da ih svi ostave na miru

Vikend horoskop predviđa da se Bik, Škorpija i Jarac neće dobro provesti!

Počeo je oktobar, do kraja godine ostalo je još samo par mjeseci, krenuli su i hladni dani... Ovo nije period koji svima prija, a tri znaka će najgore osjetiti ovu promjenu.

Ova tri znaka će tokom vikenda biti "nakrivo nasađena", a ukoliko ne pripadate ovoj grupi, pročitajte detaljni horoskop za oktobar i saznajte šta vas čeka!

Bik

Nije vam ni do čega ovog vikenda, osjećate se potpuno smoždeno, a svi nešto očekuju od vas. Subotu ćete pregurati ali će nedjelja osvanuti kao potpuni poraz - imaćete utisak da ništa ne radite kako treba. Ne brinite, zvijezde ipak jesu na vašoj strani, sve će to proći do ponedjeljka!

Škorpija

Samo želite da vas svi ostave na miru ovog vikenda, a gomilaju se pozivi od porodice, prijatelja... Neki od njih očekuju da ispunite neki zahtjev, ali drugi žele da provedu vrijeme s vama što vam se nikako ne radi. Najbolji savjet za Škorpije je da se "izvuku" na umor ili druge obaveze i ostanu kod kuće.

Jarac

Prethodna nedjelja je bila dobra za vas, ali vikend dočekujete nesigurni u sebe. Da li ste zaboravili da uradite nešto važno, što vas sada muči? Možda je vezano za posao, možda za privatni život, svakako vam ne da mira. Očekujte da ćete željeti da iskočite iz kože dok ne riješite taj problem, ali prvo morate da se sjetite šta je!

