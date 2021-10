3 znaka danas imaju najviše sreće: Stiže novčani dobitak i šansa za novu ljubav

Ako ste rođeni u ovim znacima, ponedjeljak će vam biti najbolji dan ove nedjelje!

Izvor: YouTube/MovieClipsTrailers

Šta vas čeka ovog ponedjeljka? Astrolozi kažu da će tri znaka pratiti sreća šta god da su isplanirali da rade, ako ste među njima, očekujte sjajan dan!

Pročitajte i detaljni nedjeljni horoskop, kao i upozorenje astrologa vezano za novac u oktobru!

Možda će vas zanimati 3 ZNAKA KOJIMA NEKO KRIŠOM RADI O GLAVI U OKTOBRU: Jedva čekaju da vam zabiju NOŽ u leđa, pazite se čak i prijatelja!

Bik

Ovog ponedjeljka možete da ostvarite svoje snove, važno je samo da budete fokusirani! Dan vam počinje u petoj brzini, ali ne dozvolite da vas obaveze dotuku, morate da budete skoncentrisani kako ne biste propustili sjajnu priliku koja vas očekuje. Možda je to neki projekat koji će vam donijeti dobitak i napredak, možda čak slučajni susret na ulici koji će vam izmeniti ljubavni život. Svakako otvorite četvore oči kako ne biste propustili tu šansu!

Lav

Biće vam ovo neobičan ponedjeljak, jer smatrate da ste osetljiviji nego inače, ali to zapravo nije tako. Drugima prosto zračite, odajete energiju uspjeha i zadovoljstva, i to će primijetiti svi oko vas. Bilo da ste željeli da zatražite povišicu, zakazali razgovor za novi posao ili imate ljubavni susret kojem se radujete, zvijezde su na vašoj strani šta god da uradite!

Škorpija

Intuicija vam je danas oštrija nego ikada do sad! To znači da ćete jasno prozreti svačije namjere, bile one dobre ili loše. Intuicija vam daje prednost u odnosu na sve ostale ljude u okolini, zvijezde kažu da ćete tokom cijelog dana imati utisak da vam sopstveni svetionik osvjetljava put ka uspjehu i sreći. Samo slušajte svoje srce i danas ćete ostvariti sjajne stvari! Odlična vam je prognoza i za novac, stiže dobitak!

Pročitajte i ko će u oktobru imati najmanje sreće!

(MONDO)