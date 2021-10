3 horoskopska znaka ključaće od bijesa ove nedjelje: Ništa im ne ide od ruke, kao da se sve urotilo protiv njih!

Tri horoskopska znaka ove nedjelje suočavaju se sa izazovnim i teškim situacijama!

Ova nedjelja pojedinim znacima biće veoma teška, prije svega zato što će retrogradne planete, poput Jupitera i Saturna u Vodoliji, krenuti direktno.

Tokom ove sedmice očekivaćemo događaje do kojih neće doći i ulagaćemo energiju u nešto, a nećemo biti zadovoljni rezultatima. Vrlo frustrirajuće, ali srećom, prolazno, a evo koji znaci će to najviše osjetiti.

Blizanci

Ove nedjelje rođenima u znaku Blizanaca sve ide kako treba u ljubavi i u porodičnim odnosima, ali je sve ostalo potpuni haos.

Na poslu je vrlo moguće da uđu u raspravu sa nekim od kolega ili da imaju poteškoća da dođu do nekog odgovora, riješenja za neki problem, a to im je baš sada potrebno.

Moguće je da ćete dosta razmišljati o tome hoćete li konačno dobiti neko unapređenje ili povišicu. U svakom slučaju, dosta vam je čekanja, smatrate da to nije fer.

Takođe, moguće je da se ove nedjelje nađete u nekoj vrlo neprijatnoj situaciji na poslu, kada ćete se osjetiti kao da vam kolege ne ukazuju poštovanje – a to je ono što vas i te kako može da razbjesni i naljuti.

Rak

Ova nedjelja će Rakovima doneti nekakve uspomene, one koje ih ozbiljno prodrmati. Može biti povezana sa nekim datumom, nekom osobom, to su razlozi koji su samo vama poznati, i upravo to će biti izvor vaših muka ove nedjelje.

Vi ste inače veoma ljubazni, uvijek dajete cijelog/cijelu sebe u međuljudskim odnosima, ali zbog toga ćete se ove nedjelje mnogo kajati. Čini vam se da samo vi dajete, ljudi oko vas uporno uzimaju, a to nimalo ne cene.

Prosto, osjećaćete se iznevereno i zbog činjenice da drugima dajete previše, što je svakako osobina vredna divljenja, bićete veoma nezadovoljni i tužni. Potrebno vam je da osjetite da vam uzvraćaju, ali to nećete dobiti ove sedmice.

Škorpija

Vi inače ne uživate u tome da naređujete drugima, ali to će možda biti jedini način da vas ljudi čuju ove nedjelje. U svakom slučaju, riješeni ste da završite posao do kraja, šta god da je u pitanju, i zato nemate nimalo tolerancije prema onima koji se oslanjaju na vas i čekaju da vi sve odradite.

Ono što vam smeta je to što se osjećate kao da ste vi jedini koji radi, kako na poslu, tako i kod kuće, a ponekad prosto ne želite da budete osoba od koje sve zavisi.

Zato ćete riješiti da ove nedelje promijenite neke stvari, ali problem je u tome što vas ljudi iz okoline uopšte neće slušati niti će obraćati pažnju na vas – barem većina.

