Jarac ulazi u tajnu vezu, Vaga mora da pripazi na zdravlje, Rak dobija odlične vijesti

Pročitajte nedjeljni horoskop od 18. do 24. oktobra!

Ovan

Idite sa partnerom na put. Imate višak energije i to pozitivno utiče na vašu vezu. Ova nedjelja je stvorena za flert i romantiku. Sunce je u polju odnosa i veza u prvoj polovini nedjelje. Od četvrtka možete da očekujete da ćete se više fokusirati na posao i novac, kada uđe u vaše osmo polje. Slobodni, možete ići na neki kraći put i tamo upoznati neku zanimljivu osobu.

Bik

Bićete pozitivniji i bolje raspoloženi. Vaš vladar Venera, je i dalje u znaku Strijelca. To znači da i ove nedjelje imate šansu da popravite odnos sa partnerom, da probudite strasti. Poslije toga, neće biti lako da dođete do dogovora. Iskoristite šansu i započnite vezu dok imate pozitivne aspekte. Moguće je poboljšanje finansija i situacije sa saradnicima.

Blizanci

Moguć je priliv novca ove nedjelje. Konačno ćete biti zadovoljni trudom koji ulažete u rad. Iako će Sunce naglasiti polje posla, to samo znači da ćete se više potruditi i da ćete lakše i brže doći do novca, jer će vam to biti primarno. Što se ljubavi tiče sve je idealno, a ako ste slobodni, vrijeme je za ljubav.

Rak

Ove nedjelje će biti naglašeno polje veza i saradnje, pa bi bilo dobro da se posvetite poboljšanju odnosa sa drugima. Slobodni, osjećate se bolje nego ranije i plijenite pozitivnom energom. Dobijate dobre vijesti u vezi sa osobom koja vam se dopada duže vrijeme. Drugi ljudi vam mogu biti od pomoći da biste upoznali neku finu osobu.

Lav

Ove nedjelje ćete se lako dogovoriti sa svima. Sunce u polju porodice znači da će vam biti od pomoći bliski ljudi. Možete se nekad osloniti na druge. Ne budite previše ponosni. Ako ste u vezi, konačno neće više da bude blokada u razvoju odnosa. Ako ste slobodni, bilo bi dobro da se posvetite više sebi.

Djevica

Potrudite se da obavite konstruktivni razgovor sa partnerom. Ne vraćajte se u prošlost sa nekim temama koje se tiču problema koje ne možete brzo da riješite. Nije sada vrijeme za to. Gledajte u budućnost. Ako ste slobodni, postoji mogućnost pojavljivanja neke nove osobe preko posla. Skloni ste zaljubljivanju. Opustite se na poslu jer sve ide po planu. Konačno će vaše organizatorske sposobnosti da dođu do izražaja.

Vaga

Ne budite previše zahtijevni prema drugima i budite odgovorniji što se tiče rokova. Pomalo ste napeti i ne možete da postignete sve što se traži od vas ove nedjelje. U ljubavi je sve dobro, a lako se dogovarate sa partnerom. Ako ste slobodni, preko interneta je moguće novo poznanstvo, a možda i na kraćem putu. Povedite računa o svom zdravlju.

Škorpija

Ne zapostavljajte voljenu osobu zbog posla. Venera je u vašem polju novca, pa bi trebalo da podržite jedno drugo što se tiče napredovanja. Moguć flert sa nekom jako zanimljivom osobom, ali razmislite da li je to stabilna osoba za vezu. Ove nedjelje ćete se okrenuti više ka druženju. Na poslu sve ide na bolje, a trebalo bi da uvedete neke novine u rad da biste napredovali. Mlađa ženska osoba može da bude od pomoći.

Strijelac

Ove nedjelje ste fokusirani na sebe. Blistate i privlačite dosta pažnje jer je Venera u vašem znaku. Provedite više vremena kod kuće, tako ćete da se osjećate bolje. Popričajte sa osobom koja vam se dopada i budite otvoreniji po pitanju vaših emocija, iako vam to nije lako. Zauzeti, nemate nikakve probleme. Nema više zastoja u komunikaciji sa kolegama, pa ćete moći lakše da napredujete.

Jarac

Kolege vam mogu pomoći da uradite sve kako treba. Pomalo ste usporeni. Moguć je problem sa pritiskom na kraju nedjelje. Neke osobe mogu da pokušaju da pokvare vaš odnos sa partnerom. Ne dozvolite to. Slobodni, moguća je tajna veza.

Vodolija

Imate odličnu komunikaciju sa drugima. Neće vam biti teško da ostvarite dobru saradnju sa drugima. Mogući su novi kontakti koji će vam biti od koristi. Preko prijatelja možete da dobijete priliku da napredujete. Bićete zadovoljni na kraju nedjelje. Skloni ste flertu i veoma ste strastveni. Ako ste u vezi, provedite više vremena sa partnerom.

Ribe

Sve vam ide kako treba u ljubavi. Veoma ste romantični, što prija partneru. Ako ste slobodni, iznenada možete da upoznate prijatnu osobu koja je spremna za vezu. Moguće je proširenje poslovanja. Budite otvoreni za nove prilike za saradnju sa osobama koje nisu iz vašeg mjesta ili zemlje. Pazite na rokove.

