Ribama će se ostvariti želje, Jarcu prošlost kuca na vrata, Lav nema vremena za ljubav

Pročitajte nedjeljni horoskop od 15. do 21. novembra!

Izvor: YouTube/Netflix

Ovan

Uživate u uspjehu i sreći koja vas prati. Odlično se osjećate na poslu, ali ste i veoma optimistični zbog događaja. Sve vam kako ste zamislili. Drugi ljudi su od velike pomoći. Moguć je uspjeh i bićete veoma zadovoljni. Budite sigurni u sebe. Što se ljubavi tiče, ne zapostavljajte partnera zbog obaveza. Slobodni, preko posla je moguće novo poznanstvo.

Bik

Imate dosta ideja. Ne nervirajte se previše oko obaveza. Uradite šta možete, ne premarajte se. Sporiji ste nego inače, ali ste veoma temeljni. Ipak, vaši prijedlozi mogu da budu lako prihvaćeni od strane drugih ljudi. Iskoristite prilike koje vam se pružaju. Strastveniji ste i skloni ste flertu. Mars je u polju odnosa i moguće su i manje rasprave. Zauzeti, posvetite više pažnje partneru.

Blizanci

Veoma ste zauzeti ove nedjelje. Vrijedni ste i odgovorni. Neka mlađa ženska osoba može da vam pomogne na poslu. Budite uporni i ne odustajte od ciljeva. Ne dozvolite drugima da vam se miješaju u planove. Što se ljubavi tiče sve je idealno u odnosu sa partnerom. Slobodni, moguće je poznanstvo sa osobom koju možete da upoznate preko prijatelja.

Rak

Budite ponosni na sebe zbog uspjeha na poslu. Nagradite sebe zbog rada. Razmislite sa kim biste mogli da imate dobru saradnju i kako da je realizujete. Uživate sa voljenom osobom i veoma ste strastveni. Slobodni, moguće je dopisivanje sa nekom zabavnom osobom. Iz toga može da se desi nešto više.

Lav

Budite odgovorni i ne dozvolite sebi da dođe do većih problema na poslu. Budite odgovorni i slušajte starije kolege. To je najbolji put ka uspjehu. Odlična je nedjelja za saradnju sa ljudima sa kojima ste već imali priliku da radite. Moguće je usavršavanje. Što se ljubavi tiče, nemate vremena za voljenu osobu i to može da napravi problem. Ako ste slobodni, moguće je poznanstvo na nekom putu.

Djevica

Napravite dobar plan za posao. Vjerovatno ste razmišljali o svemu što treba da uradite i trebalo bi samo da se fokusirate i da odradite ono što je neophodno. Pokušajte da planove sprovedete u djelo. Ne budite neodlučni. Pazite na rokove. Preko prijatelja može da se dođe do novog poznanstva. Ne nervirajte se jer nemate idealnu komunikaciju sa partnerom, imajte malo više strpljenja.

U galeriji pogledajte koje poznate ličnosti su rođene ove nedjelje!

Vidi opis Ribama će se ostvariti želje, Jarcu prošlost kuca na vrata, Lav nema vremena za ljubav 15.11.1983. Fernando Verdasko 16.11.1953. Marina Tucaković 17.11.1960. Tihomir Stanić 18.11.1968. Oven Vilson 19.11.1936. Ljubiša Samaržić 20.11.1938. Toma Zdravković 21.11.1978. Ketrin Higl Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia/Mark Brown Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MODNO/Stefan Stojanović Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Mondo/Goran Sivački Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: YouTube/ROLLING STONE COLOMBIA Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MONDO/Petar Stojanović Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Youtube/printScreen Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: YouTube/TODAY Br. slika: 7 7 / 7

Vaga

Odličan je period za saradnju sa drugima. Drugi ljudi cijene vaše mišljenje, ali bitno je da ne uključujete previše emocije u rad. Izbjegavajte nepotrebne troškove. Usporeniji ste nego inače i to nervira voljenu osobu, mora da vas tjera da mijenjate neke stvari. Ne želite da ulazite u neku novu vezu, ako ste slobodni, sada vam je posao na prvom mjestu.

Škorpija

Novi poslovni poduhvati mogu da budu veoma uspješni. Ne nervirajte se previše, nego se potrudite da razmislite koje ideje možete brzo da ostvarite. Imaćete utisak da vas drugi stvarno podržavaju i da vaše ideje imaju potencijal. Moguće je unapređenje. Skloni ste flertu. Ako ste zauzeti, posvetite više pažnje partneru.

Strijelac

Razgovor sa nekim bitnim ljudima može da vam da neke nove ideje koje možete da sprovedete na poslu. Naučite neke nove stvari koje će da vam pomognu da biste brže došli do uspjeha. Ne oklijevajte da pitate druge za savjet. Preko posla je moguće novo poznanstvo. Zauzeti, budite otvoreni prema partneru da odnos ne bi stagnirao.

Jarac

Lakše radite i ne pada vam teško da se potrudite da napredujete. Veoma ste zadovoljni sobom, ne ide vam ništa teško. Potrudite se da se fokusirate na rad. Emotivni ste ove nedjelje više nego inače. Bitno je da ne mislite samo na sebe, nego i na voljenu osobu. Ne ulazite u neku tajnu vezu, ako ste slobodni. Može da se vrati neka osoba iz prošlosti u vaš život.

Vodolija

Odnosi sa drugim ljudima mogu da budu haotični. Uradite šta možete da biste dobili pohvale. Nemate baš dosta volje za rad, ali neka vas onda neko drugi motiviše. Krajem nedjelje je moguća nova poslovna prilika. Potrudite se da se fokusirate na partnera i popričajte sa njim o svemu što ga opterećuje. Slobodni, ne želite da mijenjate status ove nedjelje. Posao vam je u prvom planu.

Ribe

Imaćete dosta sreće. Uživajte u ovoj nedjelji u kojoj možete brže da ostvarite svoje želje. Koristite mogućnosti koje vam se pružaju, ne budite usporeni. Izdvojite više vremena za plan rada. Imate višak energije i motivisani ste. Osoba iz prošlosti može da se vrati u vaš život. Zauzeti, ne izvlačite neke stare probleme na vidjelo jer to neće moći da poboljša odnos sa partnerom.

Za još savjeta u vezi sa astrologijom, tumačenje horoskopskih znakova, izradu natalne karte, uporednog horoskopa... posjetite sajt Astrolog Jovana Vilimonović.