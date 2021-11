Novčani horoskop za decembar: Jedan znak dobija priliku da se obogati

Horoskop za decembar kada je u pitanju novac svakom znaku ukazuje na to kada bi trebalo da se pričuva, a kada smije da troši bez brige!

Kakav će vam biti mjesec decembar, kada je u pitanju novac? Neće svima ići glatko, ovo je period kada je većina ljudi u dodatnim troškovima, a evo na šta bi koji znak trebalo da obrati pažnju!

Ovan

Mjesec vam ne počinje dobro, kao da konstantno gubite negde novac, a ne možete da procijenite gdje! Zvijezde vam predviđaju rasejanost i zaboravnost, pa je moguće da zagubite čak i veću svotu ili zaboravite da izmirite neki važan dug. Samo budite skoncentrisani, i izguraćete decembar bez većih gubitaka.

Bik

Ponašate se kao milijarder u mesecu decembru! Volite praznike i da obradujete drage ljude, pa u prve tri nedjelje mjeseca već obilazite radnje i kupujete poklone i sitnice. Do 20. decembra ćete biti neoprezni s novcem, pa je moguće da ćete do kraja mjeseca jedva "krpiti kraj s krajem".

Blizanci

Već nekoliko nedjelja razmišljate o jednoj rizičnoj investiciji, i decembar je mesec kada ćete je ostvariti. Ključan period vam je oko 19. decembra, tada će Venera biti retrogradna i doneće vam izmjenu dinamike u odnosima i moći. Ako vas je neko iz okoline kočio kada je u pitanju trošenje novca, taj problem ćete riješiti upravo tada.

Rak

Trošili ste malo više prethodnih mjeseci, pa bi u decembru trebalo da se pričuvate. Mars u strijelcu i Merkur u Raku od 13. decembra vam donose mnogo smireniji pristup, više logike i razmišljanja, pa ćete tada odlučiti i da odložite karticu i više pazite na novac.

Lav

Očekuje vas veći trošak u decembru, vezan ili za automobil, ili za životni prostor. Duboko udahnite i potrošite tu svotu, smatrajte je investicijom za cijelu 2022. godinu. Najbolje je da to uradite već do 4. decembra, kada će biti pomračenje Sunca, jer je to savršen period za postavljanje temelja novih početaka.

Djevica

Imaćete manje novca nego prethodnih mjeseci ako ne uspete u sebi da "ugušite" potrebu da sve kontrolišete. Kada nam stižu praznici, svi se trošimo na poklone za drage ljude, a vi ste osoba koja to sve želi da obavi unaprijed. Izgubićete novac tako, posebno do 15. decembra, čekajte rasprodaje i pametno birajte!

Vaga

Nije vam bila sjajna godina za novac, i moraćete da pazite i u decembru. Svota koju ste izdvojili da uštedite se polako "topi", ali ne brinite, Vage, krajem mjeseca dobijate neočekivanu priliku da poboljšate svoje novčano stanje! To je možda novi posao, ili prilika za neko partnerstvo koje će vas oduševiti. Vrijeme je za nove početke!

Škorpija

Imali ste veće izdatke u novembru, zbog čega u decembar ulazite pomalo oprezno. Ne brinite, tokom celog mijeseca novca će biti taman koliko bi trebalo, a oko 15. u mjesecu je moguć i neočekivani dobitak.

Strijelac

Pošto niko kao Strijelac ne voli da ugodi svojim bližnjima, vi ćete se istrošiti u decembru na porodicu, prijatelje, čak i kolege! Tokom čitavog mjeseca ćete konstantno trošiti novac na sitnice, ukrase, poklone, a sledi vam i nekoliko rođendana, zbog čega ćete možda i preterati u želji da obradujete nekoga koga volite. Samo ne pretjerujte, Strijelčevi, mora nešto da ostane i za vas!

Jarac

Dok sve oko vas hvata praznična euforija, vi u decembru štedite i spremate se da početkom 2022. potrošite veliku svotu novca na putovanje kakvo ste oduvijek želeli. Bićete racionalni s novcem, a zvijezde vam polovinom mjeseca predviđaju i novi dobitak koji će vas dodatno usmjeriti ka cilju.

Vodolija

Bili ste pažljivi s novcem i red je da na kraju godine sebe počastite. Venera 19. decembra mijenja smijer, donosi nove početke, tada je period da procijenite šta je nešto što želite i što će vas učiniti zaista srećnim. Možda već krišom razmišljate o tome, a zvijezde kažu da je period poslije 19. u mjesecu čas za ostvarenje tog sna!

Ribe

Finansijska situacija je bolja nego prethodnih mjeseci. Bićete stabilni tokom cijelog decembra, ali već polako u glavi planirate šta ćete sve morati da nabavite u 2022. godini. Uglavnom su to stvari vezane za kuću, među njima ima i većih ulaganja. Počnite da pravite spisak i raspitajte se kod ljudi koje znate, postoji način da bolje prođete kada je novac u pitanju.

