Srećan rođendan, Jarčevi: Pred vama je sjajna godina, stižu pare, u martu i ljubavna prekretnica!

Dragi Jarčevi, srećan rođendan! MONDO vam poklanja godišnji horoskop!

Dragi Jarčevi, ova godina će biti baš dobra za vas. Možete da se usavršavate, da putujete, ali i da se opustite. Neće toliko da vam bude bitan novac, ali ni posao, pa se potrudite da se fokusirate na na bavljenje sportom.

Posao

Stabilizacija na poslu je gotovo sigurna. Saturn u drugom polju vas poziva na štednju, ali i odgovornost. Sve do kraja godine moraćete da pripazite na finansije i na troškove. Starije i stabilinije osobe mogu da vam budu od pomoći. Kraća poslovna putovanja su izvjesna, ali napredak na poslu moguć je tek od maja. Ono što je bitno je da će opet u posljednja dva mjeseca 2022. doći do napretka na poslu, a naročito do priliva novca. Loš period za nove poslovne poduhvate je u drugoj polovini januara, drugoj polovini maja i septembra.

Ljubav

Što se ljubavi tiče, bilo bi dobro da ne zapostavljate ljubavni život ako ste pod stresom. Poslije zime ćete lakše ući u neku novu vezu. Preko neke bliske osobe moguće je poznanstvo. Možete da se vratite nekoj staroj ljubavi do marta. Ako ste zauzeti, bićete jako zadovoljni, ali ne bi trebalo da se nervirate ako partner nije previše romantičan. Smislite neko zajedničko putovanje gdje možete da se opustite.

Zdravlje

Moguć je pad imuniteta u martu i aprilu. Problemi sa cirkulacijom su mogući tokom prve polovine godine. Od jula bi trebalo da se bavite sportom da biste bili zdraviji.

