Novogodišnje odluke za svaki znak horoskopa: Riješite se svojih najslabijih tačaka u 2022, preokrenuće vam se život!

Novogodišnje odluke za svaki znak Zodijaka mogle bi da vam pomognu da ove godine budete srećniji i zadovoljniji!

Za neki dan ući ćemo u novu, 2022. godinu. Posljednje dane ove, tekuće godine, najčešće koristimo da se pripremimo za praznike, ali i da sumiramo godinu za nama i razmislimo šta bismo sljedeće godine mogli bolje da uradimo.

Horoskop u tome može da vam pomogne – evo novogodišnjih odluka za svaki horoskopski znak, koje bi mogle da vam pomognu da budete srećniji i zadovoljniji.

Ovan: Imajte više strpljenja u projektima

Osobe rođene u znaku Ovna i Blizanaca imaju neke zajedničke crte – previše žure. I jedni i drugi su kreativni i imaju tu naviku da očekuju instant rezultate, ali umjesto da ih to koči, treba da je pretvore u svoju supermoć.

Nema ništa gore nego da započnete nešto i onda ostavite taj projekat da "visi u vazduhu" cijele godine, tako da će ova godina biti period završavanja projekata za vas. Ukoliko ih nemate, započnite jedan, ali gledajte da to ne ostane samo na planiranju.

Iznad svega, budite strpljivi jer je za dobre projekte potrebno vrijeme, tako da nemojte da odustanete čim vam postane dosadno. To će vas odvesti do uspjeha.

Bik: Cijenite ono što imate

Bikovi su često paranoični da će izgubiti ono što imaju, da ponekad ne mogu da vide ono što im je sve vrijeme ispred nosa. Jedna od stvari koje treba da promijenite ove godine je da budete manje ljubomorni i zavidni, jer ćete tako biti mnogo srećniji i fokusiraniji na ono što se dešava, a ne na strah od toga šta bi moglo da se desi.

Takođe, trebalo bi da promislite o načinu na koji raspolažete novcem – umjesto da ga trošite na poručivanje brze hrane, recimo, bolje priuštite sebi neko iskustvo. Idite na koncerte ili štedite novac za neko putovanje, na primjer.

Blizanci: Prestanite da žurite

Blizanci, vi uvijek požurujete stvari, brzate u zaključcima, i uopšteno, treba malo da usporite. S obzirom na to da ste vi jedan od najkreativnijih znakova, iskoristite to kao svoju prednost.

Kada stvaramo neko umjetničko djelo ili učestvujemo u nekom kreativnom procesu, moramo da usporimo i uživamo u tome. Ne dozvolite da vas prva prepreka natjera da odustanete. Budite strpljivi, uporni, prihvatite činjenicu da možda nećete odmah uspjeti, ali ćete na kraju doživjeti uspjeh.

Rak: Budite pozitivniji

Rakovi su poznati po tome što su prilično pesimistični, ali ova godina je pravo vrijeme da pokušate to da promijenite.

Izbrišite kontakte i grupe za četovanje koje vam izazivaju stres, blokirajte negativnost na svaki mogući način, a okružite se ljudima i stvarima koje volite.

Lav: Slušajte druge

Vi ste darežljivi, odani, ali ponekad uopšte ne slušate druge. Prijatelji dođu kod vas da zatraže savjet, ali vi ne možete da im pomognete jer nekako uvijek okrenete priču na sebe i zanemarite njihove probleme.

Ponekad vašim prijateljima nije potrebno da čuju da ste i vi bili u istoj situaciji, da se i vama isto desilo, već da ih saslušate i tek kada oni završe, ponudite utjehu, savjet ili štagod.

Djevica: Borite se za sebe

Imate dobro srce, što ljudi često iskorišćavaju, veoma vam je teško da pređete preko toga, ali stalno razmišljanje o tome kako su vas ljudi povrijedili vam dodatno nanosi bol.

Nije lako da to promijenite, ali počnite malim koracima da se zauzimate za sebe, kako više ne biste dolazili u situacije da vas drugi povređuju.

"Ne, ne mogu da uradim to i to, zato što si me povrijedio/la", rečenica je koja bi mogla da vam posluži kao početna tačka.

Vaga: Ne trpite tuđe gluposti

Ljudi oko vas često vas iskorišćavaju, s namjerom ili ne, ali to svakako mora da prestane ove godine. Morate da naučite da prestanete da se smijete onima koji vas zadirkuju, da kažete dosta i ne sviđa mi se to.

Zaslužujete poštovanje, ali ćete ga od drugih dobiti tek kada počnete da poštujete sami sebe.

Škorpija: Više vjerujte ljudima

Nije lako vjerovati ljudima, posebno ako ste ranije bili povrijeđeni, ali imajte na umu da prošla iskustva ne određuju buduća. To što vas je neko povrijedio ne znači da će vas svi povrijediti. Dobro je biti oprezan, ali ne treba da u tome pretjerujete jer ćete na kraju ostati sami.

Povjerenje se ne poklanja, već zaslužuje, tako da ako se plašite da ćete opet biti izigrani, pobrinite se da ta osoba najprije zasluži vaše povjerenje i ljubav.

Strijelac: Ne udaljavajte se od svih i svega

Kada ste pod stresom, prilično lako se udaljite od svih i svega, ali ovo je godina kada treba da privučete ljude sebi. Možda ne želite da, dok ste pod stresom, zabrinjavate svoju porodicu ili prijatelje, ali oni vas vole i žele da budu tu za vas.

Jarac: Izađite iz zone komfora

Vi ove godine definitivno treba da preuzimate malo više rizika! Izađite iz zone komfora, ne samo kada je riječ o vašim snovima i željama, već i kada je riječ o vezama.

Osim toga, trebalo bi da ove godine naučite da sebe stavljate na prvom mjesto, po cijenu da drugima bude pomalo neprijatno zbog toga.

Vodolija: Ne pretjerujte u poslu

Dobro je da imate više od jednog cilja, ali ako ih postavite sebi 20 za jedan mjesec, šanse su velike da ništa nećete uraditi, osim što ćete se preopteretiti obavezama. Zato, pametno birajte svoje ciljeve.

Pored toga, bilo bi dobro da ove godine budete malo ljubazniji prema drugima jer u svojoj iskrenosti često budete previše grubi, uprkos dobrim namjerama. Lijepo je da ljudima govorite istinu, samo je malo pažljivije saopštavajte.

Ribe: Njegujte svoju kreativnost

Vi ste po prirodi umjetnička duša, a ako niste sigurni koji je tačno vaš talenat, ove godine biste mogli da otkrijete. Da li dobro crtate, pišete ili nešto pravite rukama, nećete znati dok ne probate.

Ukoliko ste već otkrili svoj talenat, ovu godinu iskoristite da unaprijedite svoje vještine. Unesite neke male izmjene koje će proces učiniti još zabavnijim, ali i pomoći vam da napredujete.

(MONDO)