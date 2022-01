Ljubavni horoskop za 2022: Nema više "sjedenja na dvije stolice", a jedan znak imaće najviše sreće

Astrolog otkriva šta vas na ljubavnom planu očekuje u 2022. godini - jedan znak će imati ubjedljivo najviše uspeha!

Nova godina ima dosta dvojki, a šta nam ove dvojke poručuju i kakva će nam biti 2022. godina otkrila je astrološkinja Ružica Krall.

Astrolog nam je prvo rekla par riječi o protekloj 2021. godini, ali i o tome šta možemo uopšteno da očekujemo od naredne.

"Kako kome, neko je imao sreće, neko nije, ali nećemo više o tome. Idemo u 2022. godinu, ona je godina šest godina Venere ili što ja kažem od ljubavi do mržnje, fatalnih ljubavi, iznenadnih zaljubljivanja, mnogi će ući iznenada u brak, mnogi će htijeti da žive pod zajedničkim krovom, a neki će se čak i razvesti. Kako je pre kovida ljubav bila aktuelna, pa je za vrijeme njega ljubav bila ugašena. Sve se to vraća u 2022. godini ponovo na neko dobro mjesto", istakla je Ružica Kralj za Puls na Kurir televiziji.

Ona je potom otkrila šta čeka horoskopske znake u 2022. godini.

"Vazdušni znaci, Vaga, Blizanci i Vodolija, oni će raditi na svom duhovnom pročišćenju, da spoznaju prvo sebe, odnosno šta oni hoće jer u 2021. nikako nisu mogli da se pronađu, šta oni hoće u ovom životu. Ova 2022. ih dovodi do te neke ozbiljnosti i da shvate gdje su, gdje je njihovo mjesto. Moraće da odluče za kog partnera će da se vežu, ne može više na dvije stolice, ne može dvostruko ništa, mora jedan i vrijedan. Svi vazdušni znaci će zarađivati puno novca, imaće problem sa glavoboljom, kičmom i kostima", rekla je astrološkinja.

"Zemljani znaci će sljedeće godine biti najuspješniji, pogotovo Djevica, koja će poslije toliko godina doživjeti procvat u ovoj godini, mnoge Djevice će se udati ove godine, biće poslovno popularne i uspješne. Bik će pronaći sebe kada je posao u pitanju, ali će u prvoj polovini godine biti nesrećan u ljubavi, i muški i ženski, zatim od juna do nove godine srešće sudbinsku osobu. Jarac mora da radi mnogo na svom duhovnom prosvjetljenju, da nauči da bude društven, da se što više kreće, da bude u društvu ljudi, ne sme da bude sam u ovoj godini, nikako sam".

Ružica je otkrila i šta očekuje vatrene znake.

"Vatreni znaci treba da nauče da kontrolišu sebe i da spuste svoj ego, to su Lav, Strijelac i Ovan. U 2021. godini to je pravilo probleme svim vatrenim znacima, moraju da nauče da slušaju tuđa mišljenja. Vatreni znaci će doći do velike ljubavi u martu, aprilu i maju jer je to fatalan period za njih, dakle srešće sudbinsku osobu. Što se tiče zdravlja moraju da čuvaju srce i krvne sudove".

Vodeni znaci će biti u "svom svijetu".

"Vodeni znaci, Ribe, Rak i Škorpija će i dalje biti u nekom svom maštanju, pogotovo Ribe, Rak koji stalno analizira da li im je dobar period, da li im je dobra ljubav, zašto je to tako, nikada zadovoljni i stalno iskazuju neke emocije. Škorpija će najbolje proći jer će gledati čak i interes, dok prethodna dva znaka više gledaju ljubav i emocije i onda tu plaćaju svoju cijenu. Što se tiče zdravlja, neka čuvaju stomak, probavni sistem. Što se tiče materijalne situacije za njih nema problema u 2022. godini", poručila je.

(MONDO/Kurir)