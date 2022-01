Kineski horoskop za februar 2022: Ovo su najveći srećnici 

Pročitajte šta vam donosi kineski horoskop za februar 2022.

Po kineskoj astrologiji, u februaru 2022. četiri znaka Zodijaka očekuje nevjerovatan uspjeh i neočekivan priliv novca. Saznajte da li ste među njima!

Tigar

Godine rođenja: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010. i 2022.

To su tvrdoglave, ali mirne ličnosti koje odlikuju veliki entuzijazam i dobar smisao za humor. U februaru 2022. počinje nova etapa za Tigrove, tokom koje će sprovesti u djela brojne ideje i planove, ali uočljivo je i da će značajno povećati svoje finansijsko stanje. Po kineskim astrolozima, ljudi rođeni u ovom znaku će biti uspješni u svim oblastima života.

Zec

Godine rođenja: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999. i 2011.

Zečevi konačno shvataju da je najkraći i jedini pouzdan put do uspjeha neprestani rad. U februaru će biti posebno inspirisani, sjajne, kreativne ideje će samo sipati kao iz rukava. To će im se višetruko isplatiti na poslu, gdje će se uspjeti na ljestvici karijere. Zauzvrat biće nagrađeni povišicom i to neočekivano velikom! Astrolozi impredviđaju dobre prilike i povoljnu situaciju za dalji razvoj.

Konj

Godine rođenja: 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002. i 2014.

Konji imaju različite talente i život mu se odvija veoma neočekivano. Lako zarađuju novac, postižu uspjeh, ali ne vole da se hvale svojim dostignućima. U drugom mjesecu zime iznenadiće ih neočekivana dobit i poslovni uspjeh. Osim toga toga, ljubavni život će im se takođe uspješno razvijati. Usamljeni predstavnici ovog znaka mogu da upoznaju osobu sa kojom imaju velike šanse da provedu ostatak života.

Pas

Godine rođenja: 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006. i 2018.

Psi će u februaru imati sreće kao nikada do sada. Astrolozi savjetuju da ovaj period maksimalno iskoriste, a posebno oni koji vole da rizikuju bi trebalo da igraju igre na sreću - uspjeh im je maltene garantovan! Očekuju ih velike promjene u svim sferama života. Na polju posla im se otvaraju značajne prilike, astrolozi preporučuju da ne propuste šanse, jer postoji velika vjerovatnoća da ćete se zaista obogatiti.

