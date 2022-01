Kako koji znak ostavlja: Kada se Ovan takmiči, a Blizanci zaćute - vrijeme je za raskid

Kako da prepoznate da partner želi da raskine sa vama? Dovoljan je horoskopski znak!

Ne morate dugo i dobro poznavati svog partnera kako biste osjetili da će raskid uslijediti uskoro, i to sa njegove strane. Astrologija otriva kako se ponašaju horoskopski znaci kada planiraju da vas ostave. Osim toga, ovakvo ponašanje partnera vam može dati znak da je vašoj vezi došao kraj i da treba da stavite konačnu tačku na odnos.

Evo kakvo ponašanje je karakteristično za znake horoskopa koji žele da vas ostave:

Ovan: počinje da se takmiči sa vama

Ovnovi vole izazove. Žele da osvoje sve pehare i medalje u ovom životu. Može biti izuzetno šarmantno kada pokušava da vas osvoji, ali šta ako počne da vas tretira kao protivnika u borbi oko toga koju emisiju da gledate večeras? U vezi sa Ovnom uvijek sve počinje malim sukobima, ali će ih biti sve više, jer će on na svakom koraku pokušavati da vas pobijedi. Prije nego što shvatite da ovo više ne može da se nastavi, imaćete dug period kada će vaš zajednički život ličiti na bojno polje, a ne na udobno gnezdo.

Bik: prestaje da vas grli

Bikovi su bukvalno "plišani medvjedi" u prirodnoj veličini, pa su za njih zagrljaji jezik ljubavi. A ako je vaš Bik prestao da pokazuje entuzijazam za ovo, onda nešto nije u redu. Nježni znak Bik stalno žudi za intimnošću. Dakle, odsustvo zagrljaja je alarm za prekid odnosa.

Blizanci: zaćutao je

Blizanci vole da pričaju o svemu na svijetu. Najnoviji tračevi, smiješne anegdote, kakvo je vrijeme napolju, samo su neke od tema koje obožavaju. Kada ovo prestane bez ikakvog razloga, to ukazuje da stvari ne idu na dobro. Ako ste zaglavljeni u dugoj i napetoj tišini, vrijeme je da se suočite sa istinom.

Rak: ne treba mu više emocionalna podrška

Rak smatra da je povjerenje temelj svake veze, i kao takvom, treba mu vremena da otvori svoje srce. U vezi, on želi da podijeli svoja osjećanja i da zauzvrat dobije vaša. Ipak, ako osjeti da ste počeli da ga uzimate zdravo za gotovo, uvlači se u svoju školjku. Ako je vaš Rak prestao da se oslanja na vašu emocionalnu podršku, onda je dobija negde drugdje. Vi više niste njegova osoba.

Lav: vaš seksualni život se završio

Lav posjeduje romantičnu i senzualnu prirodu. Seks mu daje priliku da se osjeća kao centar vašeg svijeta, a vi znate da nikada neće odustati od toga tek tako, osim ako je zainteresovan da to dobije od nekog drugog. To će dovesti do činjenice da će vaša strast propasti, a nakon nje, i vaša veza.

Djevica: prestaje da planira zajedničku budućnost

Djevice su planeri. Čak i njihov petogodišnji plan ima plan. Oni vagaju i pregledaju sve najmanje tri puta. Dakle, kada su u pitanju veze, one su uvek dugoročne za Device. Ako je prestala da planira i razmišlja o vašem budućem zajedničkom životu, vreme je da razmislite o sopstvenim planovima bez njega.

Vaga: ne pokušava da vas razume

Ovaj znak bukvalno znači partnerstvo i ravnoteža, ali crveno svjetlo se pali kada on prestane da razume vašu tačku gledišta, ili još gore, čak ni ne pokuša da je razumije. To znači da više niste u istom timu sa njim.

Škorpija: njene šale postaju uvredljive i ponižavajuće

Škorpija može da ubode, a to znači da ne treba samo da volite Škorpiju, već i da je se plašite. Nijedan odnos sa ovim znakom nije potpun bez igre, jer je to veoma strastven znak. Ipak, dolazi trenutak kada Škorpijini flertovi prelaze granice zabave, praćeni strastvenim seksom i pretvaraju se u pravu okrutnost. U trenutku kada se njena lagana zadirkivanja pretvaraju u oštre bodlje, jasno vam je kako stoje stvari. Iako će uočiti vašu agresivnu reakciju na to, malo je vjerovatno da će prestati. Ovaj znak voli da gura stvari do krajnjih granica i zaista često ide predaleko.

Strijelac: veza više nije avantura

Veza sa Strijelcem je uvijek avantura. Jasni znaci da se vaša veza sa Strijelcem bliži kraju su sljedeći: prestali ste da se zabavljate zajedno, uvučeni ste u rutinu, on čini da se osjećate kao neko drugi, ali ne i vi. Njegove neobičnosti koje su vas nekada fascinirale, sada su samo dosadne i osjećate se kao da ste se zaglavili. Strijelac je to shvatio prije vas, budite sigurni.

Jarac: posao je važniji od vas

Da, Jarčevi su poznati kao radoholici, ali to nije problem. Žele da imaju sve, a takođe je odlično ako ovo "sve" uključuje i odnos sa vama. Ipak, kada vaš Jarac kaže da uopšte nema vremena i koristi posao kao izgovor da vas ne vidi, to je pravi problem. U stvari, on uvijek zna da nađe vremena za one koji su mu istinski važni, a ako niste na ovoj listi, uzmite to kao spremnost da se vašoj vezi bliži kraj.

Vodolija: prekinuli ste druženje sa njegovim prijateljima

Vodolije vole svoje prijatelje i prijateljstvo im je uvek na prvom mestu. Ako se sretnete sa Vodolijom, onda morate da volite, ne samo njene prijatelje, već i da se složite da mu nećete biti važniji od njih. A ako u nekom trenutku Vodolija prestane da vas vodi sa sobom na druženja sa prijateljima, to znači samo jedno - on misli da mu više niste zanimljivi.

Ribe: ne mari za osjećanja

Ribe su osjetljive duše koje znaju da se saosećaju sa bilo kim. Kada Ribe priznaju da ih je briga, to je veliki i loš znak. Kada je do toga došlo, to znači da se dugo vremena osjećala zaglavljenom u ovoj vezi, osjećala je stagniranje. Ako primijetite da se ona isključuje kada joj se nešto požalite, onda je ona već prekinula vezu sa vama, a vrijeme je da i vi to učinite.

