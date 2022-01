 Nikad nisu iskreni: Znaci horoskopa koji igraju podmukle igre u ljubavi

Ovo su znaci horoskopa koji u ljubavi nastupaju podmuklo i nikada nisu iskreni!

Horoskop nam otkriva koliko sreće ćemo imati svakog dana ili u godini pred nama, ali mnogo toga govori i o našem karakteru. Ako ste tek na početku nove veze, pročitajte koji znaci horoskopa igraju mentalne igre kada je ljubav u pitanju!

Blizanci

Oni sebe uopšte ne smatraju osobama koje igraju mentalne igre, ali je zaista tako. Prema partneru primjenjuju "vruće-hladno" taktike, u njemu izazivaju osjećaj nesigurnosti. Uvijek su šarmantni pa je to teško prepoznati, ali duboko u sebi, dobro znaju šta rade. Ako Blizancima kažete otvoreno da znate šta rade, možda će to i priznati ali će biti uvjereni da to nije tako strašno kao što se svima oko njih čini.

Vaga

Vage obožavaju bliskost, vole da budu u vezi, ali imaju nevjerovatnu sposobnost da "skaču" iz odnosa u odnos. Njihova strast je prema zadovoljavanju drugih ljudi, ali neće prezati od toga da igraju mentalne igre kako bi dobili ono što zapravo žele. Najveća misterija kod Vage je, zašto jednostavno ne kaže šta hoće?

Škorpija

Veza sa Škorpijom je kao test vaše mentalne snage. Njoj je iznova i iznova potreban dokaz koliko je volite, i stalno će vam smišljati izazove kojima ćete joj to dokazati. Škorpiju "preživi" samo neko ko je istinski voli, i ima nadljudsko strpljenje!

Strijelac

Ne voli da je sputan, teži tome da bude slobodan kao ptičica, zbog čega je Strijelac sav "nesnađen" u ozbiljnim vezama. Osjeća se kao da će mu partner isjeći krila, da neće imati dovoljno slobode, zbog čega ponekad pravi zvrčke i igra mentalne igre. Sve je to pokušaj Strijelca da utvrdi da li ste zaslužili da se pored vas skrasi, ili može da "leprša" dok ne shvatite šta se dešava.

Ribe

Psiholozi kažu da Ribe vole da izigravaju "profesionalne žrtve". Niko vas kao Ribe neće ubijediti da ste pogriješili, da ste grozni, da ih uopšte ne volite... A umiju da budu osvetoljubljive kada to uopšte niste zaslužili. Ribe će flertovati s nekim samo da bi vidjele kako ćete vi reagovati, zbog čega njihove veze često pucaju.

