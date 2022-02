Znaci horoskopa koje prati sreća ovog proljeća! Stižu im novac i nove ljubavi

Evo koji znaci će imati sreće ovog proljeća, po astrologu Vladimiru Vlajiću!

Astrolog Vladimir Vlajić objasnio za koje znake je predstojeći period najbolji! Znaci koji će imati najviše sreće su Blizanci, Rak, Djevica, Škorpija, Strijelac, Vodolija i Ribe. Evo šta čeka kog od njih kada su u pitanju ljubav, posao i uspjeh!

"Ako ste Blizanci u znaku ili podznaku, ovo vam je odličan period! Venera u Vodoliji od 15. februara donosi blagodeti, i sve što je vezano za inostranstvo je odlično za Blizance. Emotivno ili poslovno, posebno u narednih deset do 15 dana, biće mnoštvo prijatnih iznenađenja! Kada je ljubav u pitanju, moguće je da će vam pažnju ukrasti neka osoba koja nije vezana za vaše mjesto", rekao je astrolog.

Rakovima će predstojeći period biti "dobro naporan", rekao je on i objasnio da im vjetar u leđa daje Jupiter u Ribama i da mogu da ostvare sve što su zamislili!

"Jeste napor, ali onaj dobar napor, Rakovi su u dobroj fazi posebno kada je u pitanju materijalna korist. Novac drugih ljudi, investicije, čak i berza, sve to može da im donese korist. Kroz posao takođe mogu da privuku nečiju pažnju, ali će neko morati da provodadžiše zbog njih. Rakovi vole udobnost, teško se 'pokreću', pa će neko morati da se angažuje oko njih", rekao je Vlajić.

Djevice su, kaže on, dobitna kombinacija za sve trenutne aspekte i moraju da poslušaju svoju intuiciju.

"Spasla ih je i do sada mnogo puta kada su pravili gluposti u životu, a naredne dvije ili tri nedjelje im je nepogrešiva. Neke stvari će se poboljšati za Djevice, a bilo da su zauzete ili slobodne, otvara im se mogućnost tajne veze", rekao je on.

Škorpija je trenutno u dobrom periodu, misli o porodici, promjeni automobila, ali postoji par upozorenja!

"Moraju samo da se paze u saobraćaju, kao i komunikaciji sa rođacima, posebno mlađim. Stariji ljudi im donose dobre stvari u poslu, a emotivno može da se pojavi osoba s razlikom u godinama. Zauzeti će odahnuti tek tokom marta, tu je nekako partner ili partnerka dosta nervozan, ali će biti ustupaka i neće biti toliko napeto kao početkom februara", rekao je on.

Strijelčevi su u interesantnoj fazi, kada je Merkur ušao u Vodoliju 15. februara pokrenula se komunikacija, naročito poslovna. A tu će biti i ljubavi!

"Na kraćem putu, ili preko mlađih prijatelja, upoznaće nekoga ko će im biti emotivno blizak i interesantan. Ozbiljnija prilika za Strijelčeve je ipak vezana za mart, i to kraj mjeseca, e tu će biti pravi sudbinski emotivni susret. To je nešto što će ih dužati na drže staze", rekao je on.

Vodolijama se, navodi astrolog, otvaraju prilike za bolju komunikaciju s partnerom i to već krajem sljedeće nedjelje. Stiže im i novac, nisu ga očekivali ali dolazi i to sa više strana!

"Ribama u ovom periodu neko pruža podršku i pomoć, zaslužili su to, a za njih Jupiter u Ribama sve boji optimizmom. Pozitivne promjene stižu u poslu, posebno ako ste u većoj organizaciji ili nekom državnom preduzeću. Slobodne Ribe imaju priliku za novo poznanstvo", rekao je on.

