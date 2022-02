Ljubavni horoskop za mart: Tri znaka očekuju žestoki naleti ljubomore i sumnje

Ljubavni horoskop za mart donosi nevoje za tri znaka Zodijaka.

Mart je granični mesec između zime i proljeća, pa je donekle logično što većina očekuje da će im sve u životu krenuti nabolje kada se vrijeme proljepša. Međutim, za neke znakove Zodijaka ovaj mjesec će biti prepun izazova i velikih ljubavnih problema. Evo o kojim znakovima je riječ...

Ovan

Cijelu zimu su Ovnovima emocije bile uspavane, ali pod naletom proljećne energije javiće se problemi na polju ljubavi. Prvi martovski dani biće izuzetno napeti i pripadnici ovog znaka će biti primorani da razmisle o svojoj budućnosti. Sredinom mjeseca će razbistriti glavu i "srediti" emocije što će im pomoći da prevaziđu sve probleme. Astrolozi savjetuju da ne vjeruju ljudima koji im nisu iz bliskog okruženja.

Rak

Početkom marta Rakovi će se bukvalno naći na talasima emocija. Uspone će pratiti strmoglavi padovi, nevjerovatna radost smjenjivaće se sa dubokom tugom. Međutim, pripadnici ovog znaka Zodijaka ne bi trebalo da brinu, na kraju će se sve dobro završiti. Jednostavno treba da se strpe i prebrode ovaj turbulentan period.

Djevica

Neočekivani događaji na ljubavnom planu mogu da dovedu do toga da Djevica često menja mišljenje. Ovaj znak je poprirodi nepovjerljiv, a to će doći do izražaja posebno u martu kada je sumnja u partnera na vrhuncu. U drugoj polovini mjeseca neke nesuglasice uspjeće da razriješe, ali "gorak ukus u ustima" osjećaće sve do polovine narednog mjeseca.

