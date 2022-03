Horoskopski znaci koju će imati najvše sreće do sredine aprila

Horoskopski znaci koji imaju najviše sreće do sredine aprila imaće brojne izazove pred sobom!

Izvor: TV Prva

Astrolog Vladimir Vlajić ranije je pričao o lošem uticaju punog Mjeseca, a sada je objasnio koji znaci će kroz ovaj period proći lakše od drugih. Za razliku od najbaksuznijih znakova u narednih par nedjelja, njima će sve ići mnogo bolje, ali to ne znači da neće biti izazova.

Bikovi su prvi kojima će se dogoditi velike promjene, i važe i za znak, i za podznak, rekao je astrolog Vladimir Vlajić.

"Izazovno će biti za Bikove do sredine aprila, stižu tumbanja i promjene, i to emotivne vrste. Kada je ljubav u pitanju, moguća je interesantna nova osoba na poslu i emocije vezane za nju", rekao je on.

Pun Mesec u Djevici će se odraziti na sve aspekte života posebno jednom znaku.

"Djevice, u čijem znaku je pun Mjesec, dvije nedjelje će razmišljati o poslu i zdravlju. Vraćaju se u fokus pitanja vezana za njihove navike, mogući su manji zdravstveni problemi. Moraće ponovo intenzivno da misle o svom zdravlju, ali je moguće i da će mijenjati prevozno sredstvo, odnosno kupovati novi automobil, pa im je to zabavna avantura za naredne dvije nedjelje", rekao je on.

Vage će se sresti sa neočekivanim izazovom.

"Dobar je ovo period za Vagu, možda će i najbolje proći od svih. Ali može da otkrije neke svoje tajne neprijatelje, pozabaviće se nekim stvarima koje su se dešavale iza scene. Složiće se i presložiće stvari u glavi i dobro će proći", rekao je on.

Razočaranje na društvenom planu sljeduje i Škorpionima, kazao je on.

"Prijateljstvo će Škorpiji biti slaba tačka u narednom periodu, pokušaće da se okrene prijateljima ali na tom putu mogu stajati i razočaranja, u zavisnosti od njihovih natalnih karti", upozorio je astrolog Vladimir Vlajić.

Za kraj, Jarčevi će se takođe osloniti na prijatelje, ali će za njih ovaj period ipak biti bez izazova.

"Jarac inače nije neki optimista, ali pun Mjesec u njemu budi optimizam. Jarčevi neka se okrenu prijateljima i dobro će proći", rekao je on.

(MONDO)