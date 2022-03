Vladavina Ovna donosi velike promjene svim znacima horoskopa

Prvim danom proljeća počela je vladavina Ovna, koja je simbol "novog ciklusa života" u svemu što poželite.

Izvor: Youtube/Prva/Screenshot

Sunce je ušlo u Ovna, a ako je suditi po astrologiji, čekaju nas samo lijepe stvari. Ovaj period predstavlja početke baš onakve kakve želite, u svakome budi ono najbolje, a to je potvrdio i astrolog Dušan Veličković.

Gostujući u emisiji "150 minuta" na Prvoj, Dušan Veličković otkrio je šta čeka sve horoskopske znake.

"Kada Sunce uđe u znak Ovna, to je početak astrološke nove godine. Počinje novi ciklus života. To Sunce nije obično, nalazi se na počasnom mestu, uzvišeno je. Svima je poželjno da krenemo u neku akciju. Imamo dve fantastične kombinacije na nebu, a to je upravo ta aktivacija Sunca u Ovnu. Imamo neke parove planeta, Marsa i Veneru, tako da Bikovima i Škorpijama, Vagama i Ovnovima trenutno vlada žestok magentizam. Čak i Lavovima, oni ne mogu da budu mirni. Ovi znaci imaju priliku da u nečemu zablistaju. S obzirom da im je Venera u sedmoj kući, u čemu bi drugo nego u ljubavi? To ne može da se kupi, ljubav moraš da osvojiš", rekao je astrolog i dodao:

"Moram da kažem jednu stvar. Nebo je mnogo moćno. Prvo, Saturn je u svom znaku Vodolije, Jupiter u svom znaku u Ribama, a Sunce u svom znaku u Ovnu. Kada su planete u svojim znacima, one daju svoje najbolje osobine. Znači da nam Jupiter daje dozu mudrosti, Sunce energiju da krenemo, a Saturn odgovornost i disciplinu. To znači da ja zbog realizacije mog cilja neću nikoga oštetiti da bih ga postigao. Tako da, nebo nas tera da živimo po najuzvišenijim moralnim pravilima i u toj varijanti nam pomaže da lako dođemo do cilja", rekao je on.

Dušan Veličković dao je detaljnu prognozu za sve horoskopske znake:

"Ovnovima je počela juče nova godina i ušli su u novi životni ciklus. Jako im je bitno da zarađuju više novca, jer to njihovo jedanaesto polje gdje su Mars i Venera, upravo o svemu tome govori. Ovo može biti početak za neki privatni biznis ili mogu ući u bračne vode. Bikovima Sunce daje skrivenu snagu. Oni iznutra zrače, plene i osvajaju, a moj savjet im je da lagano stžu do svog cilja uz pomoć sreće. Mars i Venera su u polju karijere i to je fantastično. Poenta je da će postići svoj cilj sa mnogo manje napora", kaže Veličković i dodaje:

"Blizanci su malo nestrpljivi, ali danas im je jako bitan dan jer se Merkur grli sa Jupiterom. Vjerovatno će se danas desiti nešto za ljubav, to im je trenutno najbitnije. Danas će upoznati bitnu osobu u životu. Rakovi su fokusirani samo na posao, ovog mjeseca čiste put uz pomoć nekog moćnog prijatelja i realizovaće taj poslovni cilj. Da bi išli lakše naprijed, treba samo da odbace taj neki nepotreban teret koji nose u vidu ljutnje ili bijesa. To znači da treba da oproste svima koji su ih na neki način ometali u realizaciji cilja", ističe Veličković.

Lavovima sve ide od ruke, a Djevice upoznaju bitnu osobu.

"Lavovima je nebo uvek naklonjeno. Sunce je ušlo u deveto polje, njihov anđeo čuvar im pomaže da ostvare svoje ciljeve. Mislim da su jako nervozni, da nisu mogli da dočekaju da se nešto desi, da putuju. U ove dvije godine uskraćena im je malo sloboda, tako da kreću u neke nove kombinacije. Nebo im je baš naklonjeno. Savjetujem im da se samo malo manje svađaju zato što im je Mars u kući braka, pa da ne primećuju svaku grešku svog partnera ako hoće da im bude ljepo. Djevicama je nešto slično kao Blizancima. Danas im je važan dan. Može se desiti sudbinski susret, spremite se za neke fanstatične stvari o kojima ne možete ni da maštate", kaže astrolog i dodaje:

"Vagama je aktivna peta kuća, kuća ljubavi, ali one su uvek nezadovoljne. Razmišljaju kako će drugi da ih gledaju, ali nepotrebno brinu. Blistaće kroz svog partnera, a ako ga nemaju, naći će ga, i to ne partnera, već srodnu dušu. Škorpije su baš srećne i talične. Njihov Mars u Vodoliji ih tera da rade na nekretninama, nebo im je više nego naklonjeno, posebno do kraja mjeseca. Maj će im biti fantastičan, posebno kada je reč o strateškim ozbiljnim poslovima. Igrajte lutrije na sreću! Ako neko dobije sedmicu, biće Škorpija u horoskopu", rekao je Dušan.

"Strijelčevi svode račune, peta kuća im je više nego aktuelna, a to je kuća sporta, uživanja, zadovoljstava. Oni su se dobro pripremili za neki novi ciklus, od školovanja do putovanja. Jarčevima je fantastičan period za posao, biznis, novac. Treba da štede pare i da ne troše na gluposti. Vodolije čekaju neka putovanja, Venera i Mars im ne daju mira, non stop putuju, dok Ribe neko baš želi, a moj savjet im je da popuste malo i poklone svoje srce nekome", rekao je astrolog.

(MONDO)