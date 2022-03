Horoskopski znakovi koje ove nedjelje prati sreća

Evo koja tri horoskopska znaka će ove nedjelje imati najviše sreće!

Izvor: Youtube/Screenshot/MasQueRade

U nedjelji od 28. marta do 3. aprila tri horoskopska znaka će imati mnogo sreće, a najviše zbog konjunkcije Mjeseca sa Jupiterom, kao i konjunkcije Mjeseca sa Venerom. Provjerite da li ste i vi među njima!

Bik

Ove nedjelje očekuje vas uspjeh na poslu, sve će vam ići od ruke, a kolege će biti pune podrške. Uspješno ćete riješiti sve prepreke koje ste imali i svi na poslu će cijeniti vaše ideje i trud, štaviše, diviće vam se i poštovaće vas više nego ikad.

Rak

Biće vam više nego jasno koga treba da izbjegavate, a ko vam je pravi prijatelj. Imaćete dosta obaveza, ali vi savršeno funkcionišete pod pritiskom zbog svoje smirene prirode. Dok mnogi neće moći da se saberu pod tolikim pritiskom, vaša snalažljivost će sada doći do izražaja, čime ćete zaraditi i novac i poštovanje drugih.

Vaga

Nešto na čemu ste radili već izvjesno vrijeme sada bi moglo da vam donese neku novu šansu, i to neku o kojoj već dugo sanjate. Generalno, bićete veoma optimistični ove nedjelje, pa uopšte nećete ni obraćati pažnju na sve one koji vam budu govorili da nešto ne možete. Tačno znate šta želite, a do kraja nedjelje vaši ciljevi počeće da se ostvaruju.

(MONDO)