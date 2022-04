Prate ih predrasude i tračevi: Pet neshvaćenih horoskopskih znakova

Horoskopski znaci koje niko ne razumije nemaju uvijek lak put, a ovo su pogrešne priče koje ih prate, kao i njihovi najveći kvaliteti!

Izvor: YouTube/MovieClipsTrailers

Koliko puta vam se dogodilo da vas neko pogrešno doživi, makar na osnovu samo jednog susreta? Ili da kažete koji ste znak, a ta osoba odmah "izbaci" predrasudu da ste ovakvi ili onakvi? Ili ste možda vi bili oni koji su imali predubeđenje o nekome na osnovu vrlo kratkog kontakta, pa onda shvatili koliko ste pogriješili. To se često dešava, a ovo su horoskopski znaci koje ljudi najčešće pogrešno razumiju.

Škorpija

Kažu da je mračna, hladna, da kalkuliše i taktizira, ali to nije tačno, objašnjava indijski astrolog Pandit Džaganat Gurudži.

"Škorpija se ponekad u glavi bavi mračnim temama, i nekad će iznenaditi čak i prijatelje tako što će nestati iz njihovih života. Ali Škorpija, zapravo, sebe toliko cijeni. Ne troši vrijeme na ljude koji to ne zaslužuju, i ponekad mora da ih napusti da bi ostala 'normalna' sa svojim osjećanjima", rekao je on.

Djevica

Dosadna, stalno želi da je sve savršeno, tjera mak na konac u svakoj situaciji? Nije tako, Djevica je neshvaćena jer niko ne razume njene motive da se ponaša tako kako se ponaša. Kada vam Djevica "dosađuje", ona samo želi da vam pomogne oko nečega što ne uviđate, i da vam bude saveznik kako biste otkrili najbolju verziju sebe.

Lav

Kažu da očajnički traži pažnju, da mora u svemu da bude najbolji, ali da li je zaista tako? Indijski astrolog kaže da je Lav često pogrešno protumačen.

"Mnogi ne shvataju koliko Lav radi na sebi, koliko se trudi da bi drugi ljudi mogli da se oslone na njega. On se ne hvali, ali zaslužuje priznanja za sve što radi. Ali to se često tumači kao želja za pažnjom", rekao je on.

Rak

Rasplakaćete Raka ako ga samo pogledate, jer je emotivan i sve doživljava lično? To je velika zabluda, Rakovi su među emotivno najsnažnijim znacima.

"Optimistični su, pozitivni, ponekad ih ljudi greškom doživljavaju kao djetinjaste i emotivno nestabilne, ali ne shvataju koliko su zapravo brižni i okrenuti drugim ljudima", kaže indijski astrolog.

Blizanci

Svi će vam reći da su dvolični, ali to uopšte nije tačno. Blizanci su možda i najinteligentniji znak Zodijaka, i njihova dvojaka priroda nije odraz loše namjere, već izuzetne sposobnosti prilagođavanja svakoj situaciji.

(MONDO)