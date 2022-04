Dnevni horoskop: Blizanci danas rješavaju probleme

Pročitajte dnevni horoskop za 17. april!

Ovan

Pazite da danas ne budete previše grubi prema nekome samo zato što želite da postignete svoj cilj. Ako pretjerate, mogli biste da otjerate nekoga s puta, a da to niste ni namjeravali. Obratite pažnju na svog partnera, čini se da određenim postupcima želi da vam ukaže na vaše greške.

Bik

Danas je idealan dan da naučite nešto novo i da se usavršavate. Ovo će biti nit koja će upotpuniti vaše zadovoljstvo na poslovnom planu, a stiže vam i neočekivana pomoć od kolege. Prija vam pažnja koju dobijate od partnera, ali još uvijek niste spremni na viši nivo u emotivnom odnosu.

Blizanci

Ako se osjećate kao da trčite kroz mračni tunel, važno je imati na umu da se svi tuneli na kraju moraju završiti i da vas na kraju čeka svjetlo. Konačno privodite kraju more problema koje ste imali do sada. Predahnite, organizujte putovanje sa dragom osobom, preporodićete se!

Rak

Neko bi mogao da pokuša da vas odvuče od vaših planova danas ili su možda vaši planovi ti koji vas odvlače od nekoga koga biste radije zadržali samo za sebe. Ne planirajte mnogo unaprijed, bolji ste kada pustite da se sve odgira svojim tokom. Očekujte poziv koji će nevjerovatno pozitivno uticati na vas.

Lav

Ako ste definisali ideje o svom usponu na profesionalnom polju, ovo je vrijeme da ih realizujete. Bićete zadovoljni finansijama, a danas možete očekivati i neku novčanu nagradu! Osim toga, jedno novo poznanstvo dolazi preko zajedničkih prijatelja.

Djevica

Okruženi ste ljudima koji i nisu potpuno iskreni prema vama. Svjesni ste toga i vidi se da vam ne prija, pa se potrudite da makar vi budete iskreni i otvoreni u namjeri da prekinete kontakt. Možda vam veze ne uspijevaju jer ste previše tolerantni prema mnogim stvarima - pokažite stav i vidjećete rezultat!

Vaga

Umjesto da pokušavate da se suprotstavite bilo kakvim intenzivnim emocijama ili teškim razgovorima, dajte sve od sebe da se oslonite na njih. Ono što bi na prvi pogled moglo da izgleda zastrašujuće, možda se ispostavi da je mnogo više zadovoljavajuće. Sukob sa partnerom je neizbježan, razgovarajte iskreno.

Škorpija

Danas ste napeti zbog previše obaveza, ali tako ništa nećete postići. Prihvatite pomoć, obratite se bliskim osobama za istu i uspjećete u svim svojim zacrtanim zadacima i ciljevima. Osjećate da ste previše rezervisani kada je reč o novim poznanstvima, ali jedno će vam uskoro pomutiti um.

Strijelac

Umjesto što razmišljate i maštate o dobrim starim vremenima, dođite do svog radnog mjesta, zasucite rukave i bacite se na posao! Napredak i bolje finansije neće doći sami od sebe, već samo ako se potrudite. Potrebna vam je podrška i oslonac partnera, recite to.

Jarac

Smeta vam što ništa nije onako kako ste očekivali na poslovnom planu, ali to znači da morate više da se potrudite. Prija vam društvo i raznorazni događaji, ali onda ne smijete da kukate za niže rezultate. Bez obzira što ste pronašli novu ljubav, čini vam se da nije to to.

Vodolija

Danas ste ispunjeni posebnom energijom i čega god da se dohvatite - ići će vam od ruke! Iskoristite je maksimalno, pozovite drage ljude ili organizujte neko putovanje. Jedna osoba ima posebno iznenađenje za vas, niste ni svjesni koliko ćete se obradovati!

Ribe

Morate priznati da ste se malo ulijenili i da se osjećate kao da ste na izmaku snage. To je sasvim u redu, ali ne ako potraje previše. Danas treba da se pokrenete i preduzmete promjene koje će vam uticati na dalji tok života, a u tome će vam najviše pomoći partner. Poslušajte ga.

