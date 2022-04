Za tri znaka horoskopa posljednja nedjelja aprila će biti najteža

Tri znaka horoskopa biće u problemu do maja!

Izvor: YouTube/Netflix

Tri znaka horoskopa će u posljednjoj nedjelji aprila biti u problemu! Sve do maja, njihova osjećanja i riječi mogu da budu pogrešni, zbog čega rizikuju odnose sa onima do kojih im je najviše stalo. Ugroženi su i posao i ljubav, budite na oprezu ako ste jedan od ova tri znaka!

Ovan

Osjećate ogromnu želju da podijelite neku tajnu sa nekim, ili da kažete nešto što vam je na duši, ali ova nedjelja nikako nije dobar trenutak za to. Vaše riječi izazvaće jaču reakciju nego što biste očekivali, i rizikujete da "zatrujete" neki odnos do kog vam je stalo. Ako ikako možete, uzdržite se do maja.

Blizanci

Vaš nagon za ostvarenjem nekog sna jači je nego ikada u posljednjoj nedjelji aprila, ali morate da razgraničite realnost od snova. Nije dobar period za velike promjene, bilo da su one poslovne ili ljubavne prirode. Zvijezde kažu, najvažnije je da spustite svoja očekivanja na razuman nivo! Ako se strpite do maja, veće su šanse da ćete uspjeti da ostvarite ono što ste naumili.

Škorpija

Predstoji vam težak razgovor sa nekom osobom, i ne radujete mu se. Mnogo toga zavisi od izgovorenih riječi, i cijelo vaše biće bori se protiv te priče. Pazite se, Škorpije, moguće je da ćete sebe ubijediti da je bolje da slažete ili izostavite neki dio istine, a to može mnogo da vas košta. Iskrenost je ipak najbolja opcija, ali probajte da taj razgovor odložite makar za vikend.

(MONDO)