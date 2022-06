Dnevni horoskop: Bika privlači "zabranjena" osoba, Vaga ima novu poslovnu ponudu..

Pročitajte dnevni horoskop za 26. jun!

Ovan

Jedna informacija promijeniće vaš cilj u poslu. Ne brzajte sa odukama, brzopletost ovoga puta može da vam naškodi. Očekuje vas veliko slavlje sa prijateljima, a prijaće vam da skrenete misli od pritiska koji osjećate na poslu. Provjerite vid.

Bik

Ukoliko želite da uspijete, morate da razgraničite poslovno i privatno. Fokusirajte se na svoje obaveze, stiže vam pomoć kolege koja će vam mnogo značiti. Privlači vam pažnju "zabranjena" osoba, pa se čuvajte tajnih radnji. Pojačajte unos vitamina.

Blizanci

Danas je definitivno vaš dan! Puni ste energije, a stiže vam i zasluženi finansijski dobitak! Red je da ga podijelite sa osobom koja vam je najviše pomogla. Čeka vas jedno novo poznanstvo, a to znači da je nova ljubav na pomolu. Više spavajte.

Rak

Ne vjerujte baš svakome u okruženju u kom radite. Mnogi vas smatraju konkurencijom, pa iz tog razloga možda nisu potpuno iskreni prema vama. Nesporazum sa partnerom može dovesti do kraja odnosa. Dobro razmislite šta želite. Uvedite fizičku aktivnost.

Lav

Danas nikako ne potpisujte ugovore koji se tiču imovine. Sačekajte da svi članovi porodice budu na okupu, pa zajedno donesite odluku. Rado ste viđeni u društvu, prija vam popularnost koju osjećate. Bezazleni flert se vrlo lako može pretvoriti u početak divne veze. Hranite se zdravije.

Djevica

Iako je sve pod konac, vama i dalje nešto ne štima. Najbolje je da napravite mali predah, odete na odmor, neko kraće putovanje. Pozovite dragu osobu, prijaće vam društvo. Kada se vratite, čeka vas jedno lijepo iznenađenje. Provjerite krvnu sliku.

Vaga

Nova poslovna ponuda vam stvara veliko interesovanje, ali zvuči suviše dobro da bi bilo istinitno. Poslušajte svoju intuiciju i nećete pogrešiti. Prija vam kontakt sa osobom suprotnog pola iz inostranstva, a ona vas može iznenaditi dolaskom. Zdravlje je odlično.

Škorpija

Ne oslanjajte se previše na druge u poslu, najbolje je da obavite svoje zadatke sami. Samo tako ćete napredovati, a uspjeh podijeliti sa dragim osobama. Danas želite da se izolujete i to je u redu, budite iskreni prema partneru. Povedite računa o bolovima u leđima.

Strijelac

Radite i više nego što je potrebno i smatrate da zaslužujete više. Recite to nadređenima, moguće je da će u ugovoru doći do promjene koja se tiče vaše pozicije. Iznenadiće vas romantični gest partnera, to je ono što vam je falilo u proteklom periodu. Moguće su glavobolje.

Jarac

Saradnici nisu na vašoj strani, koliko god vam se činilo da je tako. Povedite računa kome povjeravate bitne informacije. Svađa sa partnerom je neizbežna, priznajte da ovaj put niste u pravu. Ljuta i začinjena hrana može da vas košta zdravlja.

Vodolija

Danas vas očekuje sitan i rješiv problem u poslu, a vaš zadatak je da ga riješite bez nervoze i stresa. Sve će se nastaviti onako kako treba, tako da ne morate da brinete. Imate mnogo ponuda za brak, jedna vam se možda i svidi. Jačajte imunitet.

Ribe

Kod vas sve ide glatko i po planu kada je posao u pitanju. Ovo je idealna prilika da pokrenete privatan biznis o kom toliko dugo razmišljate. Ne planirajte putovanje, slobodno vreme posvetite partneru. Moguća je nesanica.

(MONDO)