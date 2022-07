Nedjeljni horoskop: Ovnu slijede turbulentni dani, Blizance očekuje sukob, Djevica dobija nagradu, a šta vas čeka?

Pročitajte nedjeljni horoskop od 11. do 17. jula 2022. godine!

Ova nedjelja počinje turbulentno, razuzdani ste zbog previše obaveza koje vas očekuju. Ne brinite, na kraju ćete biti prezadovoljni rezultatima koje ste postigli, a to ćete naročito osjetiti kroz novčane dobitke. Partner je raspoložen za romantiku, ali vama nije do toga. Ne bi bilo loše da se prepustite emocijama tokom vikenda, to će poboljšati vaš emotivni odnos. Izbjegavajte putovanja u inostranstvo, naročito sa ljudima koje ne poznajete dovoljno. Najbolji dani biće vam petak i subota.