"Klinci rođeni poslije rata nisu djeca, imaju po 30 godina": Toni Cetinski pred koncert u Beogradu progovorio o Tompsonu

Toni Cetinski večeras održava prvi od tri koncerta u Beogradu, na koji, za sada, nije došao niko od kolega

Pjevač Toni Cetinski će održati tri koncerta u Sava Centru u Beogradu 28, 29. i 30. novembra 2025. godine, a večeras se održava prvi.

Toni je pred koncert bio vidno raspoložen, a dotakao i bure koja se digla u Hrvatskoj zbog Marka Perkovića Tompsona.

"To je vraćanje u prošlost. Klinci koji su rođeni posle rata, nisu klinici više, imaju po 30 godina, nepotrebno je vraćati se u prošlost. Ima tu dosta politike, kod mene je samo ljubav i tako će biti dok moj optimizan nesplasne", rekao je pjevač, pa otkrio da će njegova supruga večeras biti u publici:

"Supruga će biti tu, ne znam baš da li će biti u prvom redu. Ima jako puno ljudi koji dolaze iz svih krajeva sveta i to me jako raduje".

"Niko od kolega mi večeras nije poželio sreću"

Toni se prisjetio saradnje sa Tošetom Proeskim, a onda otkrio da mu niko od kolega nije poželio sreću pred večerašnji koncert.

"To su emocije koje je teško objasniti riječima, mogu samo da pevam o njoj. Kada bih se prisjećao Tošeta sve bi se pretvorilo u jednu tužnu priču, a večeras moramo da slavimo ljubav. Niko od kolega mi večeras nije poželeo sreću, valjda smatraju da imam dovoljno sreće", rekao je Toni.

