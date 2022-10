Prvi put za najmlađe u Banjaluci: Održan didaktički koncert "Karneval životinja" (FOTO)

Četvrti dan festivala "Jesenja sonata" bio je posvećen najmlađoj publici. Prvi put održan je didaktički koncert sa ciljem razvoja i njegovanja publike i budućih konzumenata umjetničke muzike.

Izvor: Banski dvor

Na programu se našlo čuveno djelo "Karneval životinja", francuskog kompozitora Kamija Sen Sansa, koje je pored solista Dinka Blagojevića i Dejana Jankovića na klaviru, izveo banjalučki kamerni orkestar "Ban Svetislav Tisa Milosavljević" pod dirigentskom palicom Branke Radošević Mitrović. Na sceni su se našli i glumci Đurđa Vukašinović i Milan Trninić.

"Postoji jedna tradicija u gradu, bar što se mene tiče da organizujem didaktičke koncerte, ali je potpuno jedna drugačija dimenzija i značaj kada se to dešava u okviru jednog ozbiljnog festivala kao što je Jesenja sonata. Mnogo me obradovalo kada sam saznala da je bilo veliko interesovanje za ovaj koncert, što znači da imamo mladu buduću publiku koji treba da njegujemo. Mi odrasli treba da radimo na tome, a direktor Banskog dvora, Mladen Matović sa ovim pokazuje da mu je stalo do buduće publike i da radi intenzivno na tim stvarima", kazala je Branka Radošević Mitrović.

"Karneval životinja" se često izvodi kao edukativni komad pošto svaku životinju predstavlja neki instrument (lav - klavir, slon – kontrabas, ptice – flauta itd.)

"Kompozitor nas na jedan duhovit način vodi kroz svijet instrumenata, a na tom putu su nam pomogli i glumci Đurđa Vukašinović i Milan Trninić. Kada se završi muzički dio onda sami izvođaći pričaju o svojim instrumentima o njihovim specifičnostima i nadam se da smo malu publiku prošetali kroz jedan čaroban svijet", rekla je Branka Radošević Mitrović.

Završnica petog jubilarnog Internacionalnom muzičkog festivala "Jesenja sonata" ostavljena je za klavirski duo svjetskog glasa - DUO MIROIRS iz Italije, koga muzička kritika označava kao "jedan od pet najboljih klavirskih dua sa 4 ruke današnjice". Duo čine istaknuti italijanski pijanisti ANTONELO DI ONOFRIO i KLAUDIO SOVIJERO koji će cjelovečernjim koncertom u subotu 29. oktobra "spustiti zavjesu" na jubilarno peto festivalsko izdanje festivala "Jesenja sonata".