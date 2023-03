Rukola jača potenciju: Raste tokom cijele godine, odlična je i za MRŠAVLJENJE

Da li znate koje su sve prednosti rukole?

Zeljasta biljka rukola, u posljednje vrijeme sve više poznatija, najprije u gradovima, postala je omiljeni prilog u različitim jelima - od pice, preko sendviča, burgera, pa sve do salata. Nekima je pomalo čudnog ukusa, dok je drugi obožavaju sa razlogom.

Rukola je poznata po mnogobrojnim zdravstvenim prednostima. Neki od njih su andioksidativna svojstva, zatim jačanje kostiju (s obzirom da je bogata vitaminom K), kao i jačanje imuniteta (sadrži i vitamin C). Osim toga, pomaže i kod mršavljenja jer sadrži nizak nivo kalorija.

Međutim, ono što je najzanimljivije jeste da rukola blagotvorno deluje na libido, jača potenciju i pomaže u sintezi polnih hormona. Za to su još odavnina znali i stari Egićani i Rimljani, te je bila neizostavni dio njihove ishrane. O tome svjedoči i poema po imenu "Moretum", drevnog rimskog pjesnika Verilija u kojoj je rukola opisana kao biljka koja "pobjeđuje polnu želju kod sanjivih ljudi".

Koristili su je i kao pomoć kod kašlja, te kao lijek kod skorbuta, ozbiljne bolesti koja nastaje zbog manjka vitamina C u organizmu. Ova ukusna biljka, omiljena salata i dodatak jelima kod mnogih ljudi, pomaže našem organizmu da se lakše bori sa stresom. Osim toga, poznata je i kao ‘ljubavna droga’, odličan afrodizijak zahvaljujući mineralima magneziju i cinku kojima obiluje.

Rukola se može naći najčešće upakova u većim marketima, a ukoliko želite da je imate tokom cijele godine uvijek možete da je zasadite, kako u bašti, tako i u saksijama. Upravo je proljeće idealno vrijeme za to! Inače se sije od februara do septembra, a bere se na svakih 40 do 60 dana. Po kvadratnom metru može da iznjedri oko dva kilograma listova.

