"Zavoljela me na prvi pogled": Vozač kamiona spasio psa i pružio joj dom (VIDEO)

Dejan Grković, vozač kamiona iz Srpca spasio je malu žutu kujicu s carinskog terminala u Prijedoru svima održao čas iz humanosti.

Izvor: Ustupljena fotografija za Mondo

Stigavši na terminal, odmah je primijetio psa. Prvo je mislio da pripada osoblju ili da je pas čuvar. Pomilovao ga je i raspitao se kod ljudi na terminalu čiji je. Odgovor je bio kratak – pas se tog jutra pojavio kao lutalica.

“Vidio sam da je gladna, otišao sam do kamiona i dao joj da jede. Odmah je prišla i počela da me prati. Osjetio sam da me zavoljela na prvi pogled“,ispričao je Dejan.

Situacija je postala ozbiljnija kada mu je čuvar rekao da naveče dolazi kolega koji, kako tvrdi, ima običaj da maltretira, pa čak i ubija životinje koje zalutaju na terminal. Dejan kaže da je tada nestala svaka dilema.

“Kad sam čuo to, znao sam da ne smijem rizikovati da joj se nešto dogodi. Poveo sam je sa sobom i dao joj dom“, rekao je Grković.

Kujica se, kaže Dejan za MONDO, odlično snašla u novom domu.

"Imam veliko dvorište gdje će biti sigurna i druge pse s kojima se odmah sprijateljila. Uskoro idemo u nabavku kućice samo za nju, jedino što još nismo odabrali ime koje bi joj skroz odgovaralo", dodao je.

Ističe da će ići s njim u avanture i vožnje po BiH, kad god bude prilike.

(MONDO)