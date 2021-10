Biseri iz Hitne pomoći: Upomoć, uginuo mi muž!

Dr Dušanka Stevović Gojgić punih 28 godina prikupljala je zanimljivosti sa svog posla, zapisivala ih i objavila u knjizi. Priče su nevjerovatne, ali i potpuno vjerodostojne!

Ovo nije šala, već razgovor pacijenta i ljekara iz Hitne pomoći koji se našao u knjizi bisera "Smeh kao lek". Jeste li spremni? :)

1.Upomoć! Moj muž je uginuo!

Nije sasvim, nego figurativno. Ma bio danas kod kardiologa. Radili mu akage (ekage), kagebe, koreografiju (koronarografiju), sve komplet snimili na dividi. Sada je dobio snimak, kažu da mu je sve dobro, a on samo što je živ.

2. Imam kulturu u mokraći.

Mi smo svi u kući nekako virusavi. Evo već dvadeset dana traje ovaj napad virusa na nas, a meni su još našli kulturu i u mokraći i u vagini. Šta sad da radim? Poštena žena. U strašnoj sam dilemi. Ja sam jedna poštena žena, a sramota me što vas ovo pitam. Ali moram, pa kud puklo da puklo. Dobila sam petu grupu sekreta od dečka, pa me interesuje da li ja to mogu da prenesem mužu?

3. Simbolična stolica

Kakva mi je stolica? Sumnjiva! Malo ide normalna, a malo simbolična. Ide i napred i nazad. Znate, neću puno da vas zadržavam. Ja sam stara beogradska dama. Hoću samo da vas pitam. Imam strašan enterokotlet (enterokolitis), a popila sam onaj lijek za ispišavanje, pa sad mi ide i napred i nazad, a ja ne znam šta je od čega?

4. Piletu pala glava

Znam da to nije vaš faktor (fah), ali gdje se voze pilići kad im padaju glave?

5. Tri glicerida

Imam ona tri glicerida i sva tri su povišena. Šta sad da radim, da je bar jedan, lako bih ja izašla s njim na kraj!

6. Ugalj iz kante

U komi sam. Imam proliv već treći dan, a popio sam ono ćumurče (medicinski ugalj), ali mi ništa ne pomaže. Mala doza? Pa nisam ga ja pakovao, nego ona iz apoteke. A da uzmem domaći iz kante, dvije kašike?

7. Vagina pektoris

Ja imam onu vaginu (anginu) pektoris, a sad me boli stomak. Gdje me boli? Pa ovde u Mirijevu! Brat ima ginekološki problem. Ja sam jedna baka, a zovem za mog brata. Ja sam mu glavna za doktore, sve znam koga ću da zovem. A sad da pitam. Boli ga cijelio donji stomak, pa se plašim da nije nešto ginekološki ili urološki? Treba mi štelovanje. Bila sam danas na skenderu (skeneru), glava mi zuji ko koncertna dvorana. Je l’ može neko da dođe da me našteluje?

9. Moje dijete je ujeo miš

Dobro veče! Je l’ da pričam? Jeste li vi sad pravi čovjek ili ste onaj bankomat od automata?Kola za klipana– Dajte mi, molim vas, jedna kola s krevetom. Ležeća. I Interventnu brigadu (?). Da, za ovog mog klipana. Mislim sina, ali on je veliki, treba velika kola. Gdje idemo? U Institut za majku i sina! Ujeo ga miš u Švedskoj.

Koliko ima godina? Napunio je trideset prije neki dan. Za šta ga je ujeo? Zato što ga je hvatao! A vi pitate gdje ga je ujeo? U Švedskoj, on tamo živi. A za koji dio tijela? Pa za prst! Zato što je htio da ga izbaci napolje. Ali tamo je sada hladno, pa se miš nije dao tako lako, neće ni on na zimu!

10. Prijetnja kritikom

Ja čekam kod fakulteta za stoku (Veterinarskog). To vam je na ćošku, ali ako ne dođete, žaliću se ministarstvu za kritiku.

11. Preko dana mi je dobar, a uveče mi se digne

Doktorka, da li je to normalno: preko dana mi je dobar, a uveče mi se digne. Mislim pritisak? A puls mi je ubrzan. Kako koliki je? Pa trocifren!

12. Hronično ležanje

Ja sam hronični bolesnik. Od čega se liječim? Ja se liječim od dugotrajnog ležanja. Neki momci se naduvali. Ja sam na licu mjesta. Posmatrač. Neki momci se naduvali, trojica gube svijest, al’ ovaj jedan se baš dobro drži.

13. Uginule modrice

Moj muž ima problem. Uginule su mu sve modrice prije tri dana, a sad se opet pojavile. Pa molim vas da mi date onu „mustru” od lijekova, što ste mi kazali prije neki dan, oni mu najbolje čine.

14. Gori đubre od čovjeka

Ja ne znam da li ste vi vatrogasci ili „hitnjaci”, ali svakako dođite u šumu kod Pevca, ovdje gori neko đubre od čovjeka...

