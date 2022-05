Hit snimak sa banjalučke Tržnice: Prodavačica slikovito opisala ponašanje pojedinih mušterija (VIDEO)

Skupoća je uzela maha svuda, pa i na popularnoj banjalučkoj Tržnici.

Međutim, način na koji je jedna od prodavačica sa tezge opisala ponašanje dama kupaca postao je hit na društvenim mrežama.

"Svi gledaju na kašiku, a najgore su one gospođe, one znaš, naduvanih usana i tako dalje. Samo viču 'aaaaa skuuupo, skuuupo', a nije skupo kada ide 300-400 maraka dati da naduva usne i utegne obrve one japanske i tako dalje", izjavila je ova gospođa za BHRT.

