Uhapšena Tea Tairović: Popularnu pjevačicu na aerodromu sačekala finansijska inspekcija

Menadžer potvrdio da je pjevačica privedena, ali i da očekuje da uskoro bude puštena na slobodu

Izvor: ATA Images /Antonio Ahel

Pjevačicu Teu Tairović finansijska inspekcija privela je na aerodromu u Nemačkoj i ona se još nalazi u pritvoru. Poslije pisanja medija da je zadržana nakon što je kod nje pronađeno 70.000 evra, oglasio se njen menadžer Nikola Bridžis.

"Siguran sam da nije uhapšena zbog finansija. Prema informacijama od ljudi koje su sa Teom tamo, zadržana je jer je prekoračila dužinu boravka u Šengenskoj zoni. Dobio sam neke članke da se radi o finansijama, to znam da nije istina, jer sam se čuo i sa gazdom lokala u kojem je nastupala. Svi znate kako funkcioniše to sa ugovorima koje pjevaći potpisuju zbog nastupa u inostranstvu. Tea je veoma tražena, i skoro su svi njeni nastupi u zoni Šengena pa je vjerovatno tu došlo do problema. Ona bi sa našim papirima smjela 90 dana da provede u zemljama koje spadaju u zonu, a to su sve zemlje Evropske unije, pa i Švajcarska. Uskoro očekujemo da je puste, pa ćemo znati detalje informacije", rekao je Nikola Bridžis, menadžer Tee Tairović Kuriru.

Na društvenim mrežama se šeruju snimci sa njenog posljednjeg nastupa prije privođenja, kao i ostalih koje je održala na mini turneji po Njemačkoj. Na posljednjem nastupu je izvodila svoje popularne pjesme, obučena u providnu, crnu haljinu, ispod koje se nazirao crni grudnjak.