Evo po kome je nastao lik Ilije Čvorovića: Dušan Kovačević otkrio šta ga je inspirisalo da napiše "Balkanskog špijuna"

Dušan Kovačević jednom prilikom govorio je o tome kako je nastao kultni film.

Izvor: Youtube printscreen/Srpska Kinematografija

"Balkanski špijun" je drama Dušana Kovačevića o političkoj paranoji Ilije Čvorovića, bivšeg staljiniste, koji je dvije godine odležao u zatvoru. Ilija Čvorović, kojeg je u istoimenom filmu snimljenom 1984. godine maestralno odigrao Bata Stojković, proganja svog podstanara, krojača i povratnika iz Francuske, misleći da je špijun.

Pogledajte fotografije Bate Stojkovića u ulozi Ilije Čvorovića:

Glavni junaci drame su - pored Ilije Čvorovića, još i Danica Čvorović, njegova supruga, kćerka Sonja, brat Đura, kao i naslovni Petar Jakovljević, krojač, povratnik iz Pariza, a tumačili su ih Danilo Bata Stojković (Ilija Čvorović), Zvonko Lepetić (brat Đura), Mira Banjac (Danica Čvorović), Sonja Savić (Sonja Čvorović) i Bora Todorović (Petar Jakovljević).

Kovačević je jednom prilikom, gostujući u emisiji Ivana Ivanovića na TV Prva, ispričao i da je stvaran susret sa policijom na Dorćolu inspirisao nastanak kultne drame. Slavni reditelj ispričao je da je u tom periodu trebalo poslom da otputuje u Ameriku i da je imao posjetu...

"Prije nego što ću poletjeti na taj put, zvoni mi neko na vrata stana na Dorćolu. Mlađi čovjek, vidim neprijatno mu, kaže inspektor je i pita je l' može da uđe. I kaže on meni: 'Znamo da putujete u Ameriku. Znamo i gdje ste bili, viđali ste se s tim i tim... vi ćete tamo sresti neke problematične ljude, pa bi smo voljeli ako imate neke neprijatnosti da nam javite, pa ćemo vidjeti o čemu se radi...", pričao je Kovačević i nastavio:

"Priča on, rekao mi je i odakle je, rekao mi je da je završio Pravni fakultet, ali ne može da se zaposli, pa su ga primili u policiju. Na kraju, vidim da mu je neprijatno, ustaje, ostavlja vizit kartu i odlazi. I dok putujem razmišljam - šta bi se desilo čovjeku koji ima osjećaj krivice? Ko ima dosije, ko se plaši? To je zapravo poziv na saradnju".

Balkanski špijun Izvor: YouTube

"Kada sam se vratio s puta čeka me brat i kaže 'ajmo kod mene, nećeš odmah moći u stan, stan je obijen, policija blombirala, pa se čeka uviđaj. I policija nađe ispreturane stvari, nestao mi je samo sat koji je jako vrijedan, prva serija. Taj ko ga je uzeo iz policije ni ne zna šta ima i popili su viski. Znam jer sam ga otvorio prije puta, a oni su popili skoro cijelu flašu. Znači imali su vremena, opustili se i radili. Onda sam razmišljao - tako počinje 'Balkanski špijun'. Pozovu čovjeka na razgovor, on se uplaši i da bi bio lojalan radi i što ne treba da radi. Na tome je funkcionisala cijela ta priča", ispričao je Kovačević..

(MONDO)