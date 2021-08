UŽIVO - VANREDNO OBRAĆANJE ZBOG ODLASKA MESIJA: Barselona ima novi plan, počinje život bez Argentinca!

''Znamo da on ima još nekoliko godina dobrog fudbala. Ali, moramo da se suočimo sa realnošću i ovom situacijom. Igrači se još nisu oprostili od njega na društvenim mrežama, ali razumem to. Potrebno im je vreme da se prilagode. Sada je Barselona dobilka priliku da sa nekim drugim dobrim igračima nastavi da ostvaruje nove ciljeve'', zaključio je predsednik kluba.

Hola @JoanLaportaFCB , sabes que la operación de CVC, no hipoteca los derechos de tv del @FCB 50 años, lo que hace es que los mismos tengan más valor para todos los clubes y asi tú los puedas HIPOTECAR a tus BANCOS y resolver la gran deuda.Asi lo entendias hace horas. #Solucion pic.twitter.com/v3OdpC9ziq

''Već sam obavio telefonski razgovor sa kapitenima (Serhio Buskets i Žerar Pike). Igrači su se radovali Mesijevom povratku, da uđe u svlačionicu i zajedno sa njima se pripremi za trening. Moram da ih obavestim da se to neće dogoditi'', rekao je predsednik Barselone.

''Sve što je on tražio od nas bilo je veoma logično. Mi smo sa njima postigli dogovor. Horhe Mesi je gospodin i tako se ponašao u pregovorima'', istakao je Laporta.

''Procenat od 110 odsto plata u odnosu na naše prihode je bez ugovora za Mesija. To znači da mi ne možemo da registrujemo četiri letnja pojačanja ni u ovom trenutku. Moramo dodatno da smanjimo rashode. Ukoliko ne smanjimo taj procenat na 95%, Erik Garsija, Emerson, Memfis Depaj i Serhio Aguero neće zaigrati za klub'', rekao je Laporta i šokirao navijače!

Nije srećan!

''Lionel Mesi je želeo da ostane, on nije srećan što se ovako desilo. Sada mora da se suoči sa stvarnošću koja nije dobra, ali ne može da se promeni. Njegova familija i on znaju da im želim sve najbolje u životu. Barselona je njegov dom, on je ovaj klub učinio većim'', glasila je Laportina (oproštajna) poruka Lionelu Mesiju.

Izvor: TANJUG/AP PHOTO/MANU FERNANDEZ, FILE