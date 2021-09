Samo viče "dajte još" - kad osjeti pritisak, bude najbolji: Ivanišević objasnio sve o najvećem ikada - Novaku Đokoviću

Novak se na svakom turniru bori sa pritiskom, ali njega pritisak tjera da igra najbolji tenis u životu!

Izvor: Profimedia

Za mnoge je Novak Đoković već sada najveći teniser u istoriji, a adute za tu priču ima i njegov trener Goran Ivanišević. Čovjek koji već nekoliko sezona sarađuje sa srpskim igračem u jednom od intervjua otkrio je zašto je Novak najveći, kao i sa kakvim se pritiskom bori na svakom turniru.

Ovaj razgovor obavljen je u julu, kada je Ivanišević uvršten u Kuću slavnih tenisa, ali je on govorio o Novaku Đokoviću pred kojim su ovih dana u Njujorku neki od najtežih zadataka njegove karijere. Osvajanje 21. grend slema uništilo bi argumente ostalim kandidatima za mjesto najboljeg ikada.

Baš o tome govorio je bivši teniser iz Hrvatske, svojevremeno osvajač grend slem titule, ali i čovjek koji bi mogao da bude više zapamćen kao Novakov trener, tj. jedan od trenera.

''Mnogi ljudi bi rekli 'ok, ne znam...'. Ali on, on samo traži - 'Dajte još, pokazaću ko sam na terenu'. Pogledajte ga, tri grend slema u nizu. Već je ispisao istoriju, a mogao bi da ispiše još. Nevjerovatna je osoba, može mnogo da se nauči od njega'', rekao je nekadašnji hrvatski teniser.

Srpski teniser će morati da se bori protiv pritiska koji je gotovo stalno tu, ali je već navikao na takve stvari.

''Definitivno će biti pritiska, ali on kad osjeti pritisak igra sve bolje. Zato je takav šampion, zato mislim da je najveći u istoriji. Još prije 7-8 godina, kad nisam bio dio njegovog tima, rekao sam da može da osvoji kalendarski grend slem'', otkrio je izjavu Ivanišević.

Slavni hrvatski teniser ne štedi pohvale na račun najboljeg tenisera planete i objašnjava kako se postaje šampion.

''Novak ima pritisak, svi teniseri osjećaju taj pritisak. Na Vimbldonu nije odigrao sedam savršenih mečeva, ali je pobijedio. Pritisak se ne vidi kada pobjeđujete. Ne kažem da će sigurno pobijediti u Njujorku, duge su dvije nedelje, ima sedam mečeva. Srećnim me čini publika, prošle godine je nije bilo, a sada je atmosfera naelektrisana'', dodao je jedan od Novakovih trenera.

Ivanišević je nedavno primljen u Kuću slavnih tenisa, a već godinama radi sa Novakom, koji u njemu i Marijanu Vajdi ima prave savjetnike za ispisivanje istorije.

''Pitaju me kako je raditi sa Novakom. Čast je, zadovoljstvo. Nimalo nije lako, veoma je stresno, ali mi se to dopada. Cijeli život je stres, dopada mi se ovaj posao, a kao Đokovićev trener svakog dana učim nešto novo'', rekao je Goran Ivanišević.

Novak Đoković je stigao do četvrtfinala US Opena, gdje će odmjeriti snage sa Mateom Beretinijem. Potencijalni protivnik u polufinalu je Saša Zverev, a u finalu Danil Medvedev, momci iz samog teniskog vrha.

