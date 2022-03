Nije nas iznenadio Avramović. znamo mi sve! Crveno-beli se oglasili pred Real: Igramo protiv najvećih, derbi je iza nas!

Crveno-bijeli bi pobjedom napravili veliki korak ka Top 8.

Crvena zvezda poslije poraza u derbiju dočekuje Real Madrid u Evroligi, a ni "kraljevskom klubu" nije lako pred ovaj meč. Izgubili su od Baskonije, a onda su krenule i glasine o smjeni Pabla Lasa.

Bek crveno-bijelih Ognjen Dobrić se pred taj meč prvo prisjetio izgubljenog vječitog derbija u ABA ligi.

"Utakmica iz koje moramo da izvučemo pouke, da vidimo šta smo dobro radili, moramo da ispravimo greške za ubuduće, ali nema mnogo vremena za to jer več sutra već imamo meč sa Realom", rekao je on.

Prokomentarisao je i nevjerovatnu partiju Alekse Avramovića koji je ubacio 33 poena, od čega je 31 ubacio u drugom poluvremenu.

"Otvorilo mu se, namjestilo mu se, ubacio je neke šuteve, ušao je u samopouzdanje. On je kvalitetan igrač, znao je kako to da iskoristi i kako da to iznese do kraja i nije nas iznenadio. Znamo kakva je Partizan ekipa, znamo da su talentovani i da prijete sa svojih strana. Igrali smo kako smo odigrali i mislim da možemo mnogo bolje", dodao je Dobrić.

Istakao je da je jako bitan momenat to što je njegov tim sveo razliku na 14 poena.

"Znači, ako budemo imali isti broj pobjeda i poraza. Ali mi ćemo se truditi da do toga ne dođe, moramo da pobijedimo ostale utakmice koje su preostale u ABA ligi i mislim da to možemo", analizirao je Dobrić i na kraju kratko prokomentarisao Real.

"Svi znamo kakva je Real ekipa i koliko su kvalitetni, Igramo pred našom publikom, imamo vjetar u leđima i mislim da imamo šansu."

Veteran Marko Simonović istakao je da je poraz već iza njegovog tima.

"To smo ostavili iza sebe i nema vremena. Ide utakmica za utakmicom, već se spremamo za Real", rekao je iskusni krilni igrač, a i on se osvrnuo na to što Crvena zvezda uprkos porazu ima bolji međusobni skor od Partizana.

"Jako je bitno, sama pobjeda ili poraz, rezultatski nije igrala mnogo. U dobroj smo poziciji bili i prije utakmice i sada, ok jesmo izgubili ali na kraju smo obezbeijdili da budemo bolji u međusobnom kolu. Ali ima još dosta da se igra", analizirao je Simonović.

Što se Reala tiče, njihovi porazi mogu da budu i problem za crveno-bijele.

"Igramo protiv najveće ekipe i najvećeg kluba u Evropi i biće jako teško jer smo baš prazni. Velika je potrošnja, imamo mnogo utakmica. A i oni su u baš lošem momentumu, ne igraju dobro i borba je za život. A čovjek kad se bori za život je najopasniji", smatra Simonović.

Šta je potrebno za pobjedu?

"Da damo više koševa a oni manje! Da zaustavimo njihovu tranziciju, jer oni igraju tako poletno. Bitna je pobjeda, jer vidite kako se liga promijenila, sve je moguće", rekao je Simonović i istakao da čak i ako ne bude imala šanse za Top 8 do kraja sezone ova ekipa Crvene zvezde željeće da igra maksimalno.

"Rijetko ko od momaka i zna kako će se to brojati, ali i da jesu i da nisu tu klubovi, da imamo i da nemamo šansu za top 8 sigurno bismo igrali maksimalno, I prošle godine kad nismo imali šansu za top 8 igrali smo maksimalno", zaključio je on.

