UŽIVO SRBIJA - NORVEŠKA: Ništa od penala, Piksi uveo debitanta, ali Orlovima vreme curi!

Toliko iznosi nadoknada vremena! Orlovi moraju da nekako stignu do izjednačenja...

Serlot je pokušao dobrim udarcem po zemlji sa distance, ali nije to bio težak posao za golmana Srbije Vanju Milinković-Savića.

Prošao je Kostić, dodao loptu Tadiću, koji pada u šesnaestercu, a činilo se da je sudija pokazao da je penal. Ipak, sudija je zapravo pokazao da je to gol-aut za goste, što je dovelo do mnogo zvižduka sa tribina.

Kako sada "stežu obruč" igrači Srbije! Tadić je centrirao na drugu stativu do Mitrovića, ovaj je spustio loptu na peterac, Lazović ne stiže do nje. Natrčava tamo Jović i šutira svom snagom, ali pogađa golmana Nilanda u telo!

Norveška posle prvih 45 minuta vodi 1:0 nakon pogotka Erlinga Holanda. Bila je to slaba reakcija odbrane Srbije i gosti su je odmah kaznili.

Sander Berge je olako stigao do šesnaesterca Srbije, imao je mnogo prostora, ali je potom bio zaustavljen. Ipak, u nastavku napada, Džošua King uspeva da zapreti centaršutem sa leve strane, no, golman Srbije Vanja Milinković-Savić dobro reaguje.

Par akcija sada podsećaju na to šta "orlovi" umeju da rade, ali nema gola.

Ostao je "kratak", a bilo bi to vrlo, vrlo opasno po goste da je vezista Lacija uspeo da zahvati loptu.

ŠOK u Beogradu, Srbija gubi! Erling Holand je strelac, Norvežani su lako prošli po desnoj strani. Slabo je reagovala naša odbrana u ovoj tranziciji i gosti to kažnjavaju.

20 : 52

6' - NORVEŽANI IMAJU VIŠE LOPTE

Još je to rana faza utakmice, ali do sada Norveška pokazuje želju da ima što veći posed lopte. Do sada ništa konkretno ni na jednoj, ni na drugoj strani terena.