Poluvrijeme: Tičinović utišao "Grbavicu" - Zrinjski sjajnim golom vodi protiv Željezničara (FOTO)

Mostarci imaju prednost nakon prvih 45 minuta duela u Sarajevu.

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Osim derbija na "Bilinom polju", gdje su snage odmjerili Sarajevo i Borac, oči bh. fudbalske javnosti uperene su i na "Grbavicu", gdje je Željezničar ugostio Zrinjski.

Poprilično su domaći ispunili tribine stadiona u "Dolini ćupova", ali nakon prvih 45 minuta nemaju razloga za zadovoljstvo.

Zrinjski je bio mnogo bolji u prvom dijelu i nakon pola sata igre zasluženo stigao do vođstva. Bio je to fenomenalan kontranapad gostiju, Tičinović se na kraju namjestio na lijevu nogu i pogodio same rašlje Benderovog gola.

Iz kontranapada su mogli profitirati i domaći u 38. minutu. Ipak, veoma dobar šut Santosa uspio je da odbrani Čondrić. U posljednjim trenucima prvog dijela igre Hodžić je šutirao iz daljine, pojedini navijači Željezničara počeli su da slave, ali lopta je otišla pored lijeve stative, a onda se odbila od reklama u zadnji dio mreže. Ostalo je 0:1.

ŽELJEZNIČAR: Bender, Malić, Cocalić, Haračić, Štilić, Hodžić, Drina, Santos, Beća, Galić, Amoa. Trener: Edis Mulalić.

ZRINJSKI: Čondrić, Barišić, Ćorluka, Jukić, Jakovljević, Sučić, Ilinković, Janković, Memija, Tičinović, Bilbija. Trener: Sergej Jakirović.

M:TEL PREMIJER LIGA BIH - 13. KOLO:

Leotar - Sloga Meridian 4:1 (2:0)

/Handžić 3, 32, Čavić 67, Milović 76 - Krstovski 71 pen/

Sloboda - Široki Brijeg 0:3 (0:2)

/Pejić 35, Lukić 40, Bagarić 53/

u toku: Željezničar - Zrinjski 0:1 (0:1)

/Tičinović 30/

u toku: Sarajevo - Borac 0:0

Nedjelja:

Posušje - Tuzla siti (15.00)

Odigrano u petak:

Igman - Velež 0:1 (0:0)

/Zajmović 86/