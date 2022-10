UŽIVO SRBIJA DOBIJA PROTIVNIKE U KVALIFIKACIJAMA ZA EP: Piksi je na žrebu, "orlovi" su u drugom šeširu!

Srbija je u drugom šeširu na žrebu u Nemačkoj.

Srbija će danas saznati imena rivala u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2024. godine koje se održava u Nemačkoj. Žreb za kvalifikacioni turnir održava se u Frankfurtu i uskoro će Dragan Stojković i "orlovi" saznati svoj put do prvenstva Starog kontinenta. Poslednji put reprezentacija igrala je na EP 2000. godine i tada je Piksi bio kapiten Jugoslavije, sada je u ulozi selektora.

Nalazi se Srbija u drugom šeširu i biće jedna od 53 reprezentacije u "bubnju" i posle izvlačenja kuglica biće poznato sa kim bi mogli da igraju tokom naredne godine. Pored sprskog tima u istom šeširu su Francuska, Engleska, Austrija, Češka, Vels, Izrael, Bosna i Hercegovina, Finska i Škotska. To su selekcije sa kojima ne mogu da igrjau u grupi. Nemačka je kao domaćin obezbedila direktan plasman, a nema ni suspendovane selekcije Rusije. Biće određeno 10 grupa, sedam sa pet i tri grupe sa šest ekipa, po dve najbolje obezbediće mesto na završnom turniru, dok će preostala tri mesta biti sačuvana za pobednike baraža u Ligi nacija u martu 2024. godine.

Dakle, oko mesec dana pred početak Svetskog prvenstva (od 20. novembra do 18. decembra), reprezentacije će saznati šta ih čeka naredne godine. Kvalifikacije počinju u martu 2023. godine (od 23. do 25. marta), a završavaju se u novembru (od 19. do 21. novembra). Evropsko prvenstvo igraće se od 14. juna do 14. jula u Nemačkoj. Gradovi domaćini biće Berlin, Minhen, Štutgart, Frankfurt, Lajpcig, Dortmund, Keln, Gelzenkirhen, Diseldorf i Hamburg.