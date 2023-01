Kvadratni korijen? Ispadam smiješan što ne znam! Asa Arsenala bio SRAMOTA pred srednjoškolcima

Englez nije znao tačne odgovore na pitanja iz opšteg znanja.

Izvor: YouTube/Amazon Prime Video Sport

Iako ima samo 21 godinu, Bukajo Saka već je jedan od najboljih engleskih fudbalera i to dokazuje i u reprezentaciji i u Arsenalu, sa kojim ove godine gazi ka tituli - prvoj za taj klub poslije skoro 20 godina. Dok se fudbalski školovao upravo u Arsenalu, u kojem je od svoje sedme godine, Saka ipak nije imao vremena za formalno obrazovanje, pa je na testu opšte informisanosti i osnovnih znanja iz matematike i drugih nauka znao veoma malo odgovora.

As "tobdžija" družio se sa učenicima jedne srednje škole, a oni su mu postavili nekoliko pitanja iz opšteg znanja. Koliko iznosi kvadratni korijen iz 196, koja su tri agregatna stanja... Na ta i slična pitanja pokušao je da odgovori tačno, ali nije uspio. S obzirom na to da je u dobu kad se to uči on uglavnom bio na treninzima, nažalost sve to ne iznenađuje previše. Ali vjerovatno će ga motivisati da u dvadesetim godinama to nadoknadi, da ne bi zapadao u slično neprijatne situacije.

"Šta je kvadratni korijen iz 196? O moj Bože... Da li je 16? Nije? 14 je... To je tako loše od mene"

"Koja su tri agregatna stanja? Čvrsto, tečno i... zaleđeno? Nije? Gas? Izgledam tako smiješno sada"