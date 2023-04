UŽIVO PARTIZAN - CRVENA ZVEZDA: Dva neverovatna promašaja u Humskoj! Ne dva, TRI!

Crvena zvezda i Partizan uskoro na terenu i čekamo derbi. Videćemo da li će Crvena zvezda uspeti da dođe do prve pobede u "večitom" derbiju u gostima od 2016. godine, odnosno da li će Partizan uspeti da dođe do prve pobede još od 2019.

Šta kaže Milojević?

Trener Crvene zvezde je uoči meča sa Partizanom rekao da je za njega "derbi svetkovina" i da će se prema crno-belima ponašati kao prema ranjenom lavu, odnosno ni slučajno ne želi da ih potcene.

"Neće biti teško motivisati igrače. Treba nam hladna glava da bi to izašlo na dobro, da bismo igrali dobro. Pokazali smo to i u prethodnom derbiju gde smo 35-40 minuta bili dobri. Ljudski mozak funkcioniše tako da pokušavate da uložite minimalno, a dobijete maksimalan učinak. To se oslika i na igrače koji imaju šest titula u nizu. Od nas se očekuje da ih motivišemo, ali jasno je da želimo još više", naveo je Milojević i dodao da neće "tempirati minutaže" svojim fudbalerima jer nije vreme za to, nego će izvesti najjači mogući tim.

Izvor: TV Arena sport/screenshot